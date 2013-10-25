پیروزی رسانه ورزش برابر تیم سفرای کشورهای خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال رسانه ورزش(http://resanehvarzesh.com/)، اين ديدار عصر پنجشنبه در زمين چمن دانشگاه شهيد بهشتي تهران با حضور جمعي از اهالي فوتبال، نمايندگان سفارتخانه ها، پيشکسوتان فوتبال و اهالي رسانه برگزار شد و در پايان تيم رسانه ورزش موفق شد با نتيجه 5 بر 2 حريف خود را شکست دهد.

براي رسانه ورزش که برگزاري ديدارهاي خيريه و نمادين را در دستور کار خود دارد و با حمايت شرکت نفت سپاهان - اسپيدي - در اين رويدادها شرکت مي کند، محمدحسين ميثاقي(2 گل)، عادل فردوسي پور، مهدي نفر و عطا طاهرکناره گل زدند.

در ترکيب تيم سفراي کشورهاي خارجي بازيکنان پيشين استقلال و پرسپوليس و تيم ملي فوتبال ايران نيز حضور داشتند. فرشيد کريمي، محسن عاشوري، محسن گروسي، علي اصغر مديرروستا، رضا رضايي منش و ... از جمله بازيکناني بودند که در ترکيب اين تيم به ميدان رفتند که گروسي و مدير روستا دو گل این تیم را به ثمر رساند.

ضمن اينکه محمدحسن انصاريفرد مديرعامل پيشين باشگاه پرسپوليس، وحيد طالب لو دروازه بان فعلي تيم فوتبال راه آهن و افشين پيرواني بازيکن پيشين پرسپوليس نيز از جمله تماشاگران حاضر در اين ديدار بودند که البته پيرواني سرمربيگري تيم سفرا را برعهده داشت.