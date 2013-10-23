دور چهاردهم رقابت های پینگ پنگ دسته اول خراسان شمالی برگزار شد

ایرج نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: دور چهاردهم رقابت های تنیس روی میز دسته اول آقایان خراسان شمالی با حضور 25 بازیکن برتر استان به میزبانی بجنورد و در محل سالن اختصاصی پینگ پنگ مجموعه ورزشی شهید علیدخت برگزار شد.

وی با اشاره به این که این مسابقات به دو صورت دوره ای و حذفی برگزار شد، اظهار داشت: رقابت ها همانند دوره های پیش به صورت آزاد بود و در آن شرکت کننده هایی در سنین مختلف رودرروی هم قرار گرفتند.

به گفته وی در پایان این مسابقات مهدی جمشیدی از بجنورد همانند دو دوره پیش به مقام قهرمانی رسید، امیرحسین رفیعی در رده دوم ایستاد و حامد عسگری و فرهاد قاسم زاده هر دو از بجنورد نیز به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

نکویی عنوان کرد: یکی از شگفتی های این دوره از مسابقات حذف رسول سلیمی؛ بازیکن توانای بجنوردی و عدم راه یابی وی به جمع چهار بازیکن برتر بود.

دبیر هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی در ادامه از برگزاری دوره مربیگری درجه سه پینگ پنگ بانوان در استان خبر داد و گفت: این دوره مربیگری از 22 تا 26 مهر ماه به مدت پنج روز زیر نظر الهام حکاک، مدرس فدارسیون تنیس روی میز و داور بین المللی این رشته، در محل سالن اختصاصی تنیس روی میز مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد برگزار شد.

نکویی با اشاره به این که شرکت کنندگان در این دوره آخرین روش های مربیگری تنیس روی میز را به صورت تئوری و عملی فراگرفتند، اظهار داشت: در پایان این دوره آموزشی، از شرکت کنندگان آزمون گرفته شد و پس از مشخص شدن نتایج، به کسانی که حد نصاب نمره قبولی را کسب کرده باشند، مدرک مربیگری درجه سه پینگ پنگ از سوی فدارسیون تنیس روی میز اعطا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر حدود 200 پينگ باز آقا و خانم به صورت رسمي و بيمه شده در شهرستان هاي مختلف خراسان شمالی در رشته تنيس روي ميز فعالیت ورزشی می کنند.