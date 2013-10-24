به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه و درشب عيد غدير خم، مسجد چهارده معصوم شهر همدان ميزبان سرپرست‌های هیئت‌های مذهبي، مسئولان استان و مردم عاشق خاندن اهل بيت بود.

حجت الاسلام احدآزاديخواه در اين مراسم با اشاره به اينكه غدير تاج گذاري علوي بود، عنوان كرد: رفتن زير چتر ولايت تنها راه نجات بشريت است.

وي ادامه داد: روز اعلام ولايت رهبري جهان اسلام كه به نام اميرالمومنين مزين شده، عيد آسمان هاست و ملائك اين روز را جشن گرفته‌اند.

اين كارشناسان حوزه با اشاره به اينكه ذكر نام اميرالمومنين نيز عبادت محسوب می‌شود، افزود: امير المومنين يكي از نام‌های خداي متعال است وبه غير از او وپيامبرش هيچ موجودي مقام وي را درك نكرده است.

آزاديخواه اذعان داشت: در كتاب كشف المراد كه نوشته شيخ طوسي است فصلي وجود دارد كه به تبيين جايگاه امام علي (ع) در بين صحابه پيامبر می‌پردازد.

وي با اشاره به اينكه شيخ مفيد 27 دليل براي حقانيت ولايت امير المومنين بر مسلمانان آورده است، افزود: يكي از دلايلي كه حقانيت امام اول شيعيان را ثابت می‌کند اين است كه او حتي قبل از بعثت نيز به آيين مردمان جاهليت عرب نبوده است.

اين كارشناس حوزه اذعان داشت: اين در حال است كه خود مراجع اهل سنت اظهار می‌کنند كه خلفا اول تا سوم آنان در سال هاي پنجم وششم هجري به اسلام گرويدند ومسلمان شدند.

امام علي (ع) يك لحظه از اسلام غافل نشد

آزاديخواه با تاكيد براينكه خلفاي اهل سنت با اين وجود هرگز به حقانيت امام علي (ع) اقرار نكردند، اظهار داشت: امام علي (ع) يك لحظه از اسلام غافل نشد.

وي ادامه داد: پيامبر وامير المومنين چون عاشق و معشوق به يكديگر مهر می‌ورزیدند و بايد گفت علي (ع) قرآن ناطق است.

اين كارشناس حوزه با اشاره به اينكه در جنگ خندق كه به نبردي تن به تن تبديل شده بود تنها امير المونين حاضر به مبارزه با عمر ابن عبو شد، بيان داشت: ايمان در اميرالمومنين تجلي يافته است.

آزاديخواه افزود: در جنگ خيبر نيز علي رغم اينكه خليفه اول دو بار در ميدان نبرد شكست خورد حضرت علي (ع) شجاعانه به ميدان نبرد رفت و پيروز شد.

وي در پايان با اشاره به اينكه جايگاه امام اول شيعيان در عالم قابل تصور نيست، در پايان گفت: همه مردم دوستدار او هستند.

اين مراسم كه با حضور امام جمعه و نماينده ولي فقيه در استان، فرماندارشهرستان همدان و جمعي از فرماندهان نيروي انتظامي همراه بود با برگزاري مراسم قرعه كشي از بين مدعوين به پايان رسيد و به رسم يادبود از سوي بنياد غدير استان هداياي ارزشمندي به حاضران اهدا شد.