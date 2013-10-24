جام سفیر تکواندو روی دست تکواندوکاران تهرانی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستين دوره رقابتهاي تكواندو جام "سفير كره" به مناسبت پنجاهمين سالروز روابط دپيلماتيك ايران و كره،‌ روز گذشته در چهار وزن المپيكي و در بخش آقايان با حضور تكواندوكاران استان هاي كشور در خانه تكواندو برگزار شد.

در اين دوره از مسابقات 108 تكواندوكار از استانهای فارس،‌گلستان،‌ اصفهان،‌ كرمان،‌ كهگيلويه و بويراحمد،‌ كردستان،‌ تهران،‌ توابع تهران،‌ خراسان شمالي،‌ كيش، آذربايجان شرقي،‌ خراسان رضوي،‌ بوشهر،‌ يزد، مركزي،‌ اردبيل،‌ كرمانشاه، خوزستان،‌ البرز، مازندران،‌ آذربايجان غربي، گيلان،‌ زنجان،‌ قم،‌ قزوين و همدان با يكديگر به رقابت پرداختند كه در پايان توابع تهران با 24 امتیاز قهرمان شد.

مازندران با 23 و قم با 20 امتیاز نایب قهرمان و سوم شدند. تیم های فارس ، اصفهان ، کرمانشاه ، آذربایجانشرقی ، کیش ، تهران و البرز نیز در مکانهای بعدی ایستادند. قرار است از سوی فدراسیون تیم قهرمان به مدت یک هفته به کره جنوبی اعزام شود.

در قسمت انفرادی نیز نتایچ زیر بدست آمد:

وزن 58- كيلوگرم: 1- ابوالفضل يعقوبي از استان مازندران 2- عليرضا شكوري از استان آذربايجان شرقي 3- حميد يعقوبي از استان ايلام و ميلاد حشمدار از استان البرز