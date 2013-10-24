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۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۰۸

اعزام به کره پاداش قهرمان؛

جام سفیر تکواندو روی دست تکواندوکاران تهرانی

جام سفیر تکواندو روی دست تکواندوکاران تهرانی

اولین دوره رقابتهای تکواندو جام سفیر با قهرمانی تیم تکواندو توابع تهران به پایان رسید. 

به گزارش خبرنگار مهر، نخستين دوره رقابتهاي تكواندو جام "سفير كره" به مناسبت پنجاهمين سالروز روابط دپيلماتيك ايران و كره،‌ روز گذشته در چهار وزن المپيكي و در بخش آقايان با حضور تكواندوكاران استان هاي كشور در خانه تكواندو برگزار شد.
 
 در اين دوره از مسابقات 108 تكواندوكار از استانهای فارس،‌گلستان،‌ اصفهان،‌ كرمان،‌ كهگيلويه و بويراحمد،‌ كردستان،‌ تهران،‌ توابع تهران،‌ خراسان شمالي،‌ كيش، آذربايجان شرقي،‌ خراسان رضوي،‌ بوشهر،‌ يزد، مركزي،‌ اردبيل،‌ كرمانشاه، خوزستان،‌ البرز، مازندران،‌ آذربايجان غربي، گيلان،‌ زنجان،‌ قم،‌ قزوين و همدان با يكديگر به رقابت پرداختند كه در پايان توابع تهران با 24 امتیاز قهرمان شد.
 
مازندران با 23 و قم با 20 امتیاز نایب قهرمان و سوم شدند. تیم های فارس ، اصفهان ، کرمانشاه ، آذربایجانشرقی ، کیش ، تهران و البرز نیز در مکانهای بعدی ایستادند. قرار است از سوی فدراسیون تیم قهرمان به مدت یک هفته به کره جنوبی اعزام شود. 
 
در قسمت انفرادی نیز نتایچ زیر بدست آمد:
 
وزن 58- كيلوگرم: 1- ابوالفضل يعقوبي از استان مازندران  2- عليرضا شكوري از استان آذربايجان شرقي 3- حميد يعقوبي از استان ايلام و ميلاد حشمدار از استان البرز
 
وزن 68- كيلوگرم: 1- عباس هوشمند از فارس 2- ستار سميعي از كيش 3- اميرحسين همايوني از همدان و ميلاد حسيني از كرمانشاه
 
وزن 80- كيلوگرم: 1- سيد محمد رفيعي از قم 2- بهزاد ايلخاني از توابع تهران 3- ميلاد بيگي از اصفهان و مرتضي درويشي از مازندران
 
وزن 80+ كيلوگرم: 1- حميدرضا بيات از توابع تهران 2- جلال خدامي از اصفهان 3- پيام قبادي از تهران و امير مظاهري از كرمانشاه

 

کد مطلب 2161721

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