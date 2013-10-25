به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی مسابقات دوچرخه سواری باشگاه‌های آسیا در بخش پیست که در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد رکابزنان در مواد مدیسون، اسپرینت، چهار کیلومتر تعقیبی و امونیوم به رقابت با یکدیگر پرداختند که در پایان این دوره از رقابتها تیم پیشگامان کویر یزد به مقام نخست دست یافت.

رده‌بندی تیم‌های برتر این مسابقات به شرح زیر است:

1- تیم پیشگامان کویر یزد با 6 مدال طلا ،3نقره ،1 برنز

2- تیم مس کرمان با 2 طلا ،1 نقره ،1 برنز

3- تیم تک اسپرت با 1 طلا ،3 نقره ،4 برنز

دومین دوره مسابقات دوچرخه سواری باشگاه‌های آسیا با شرکت چهار تیم داخلی و دو تیم خارجی در پیست ورزشگاه آزادی برگزار شد.