۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۰۴

هواپیمایی صربستان نام جوکوویچ را روی نخستین هواپیمای خود حک کرد

ایر صربیا کمپانی هوایی جدید کشور صربستان نام نواک جوکوویچ مرد شماره 2 تنیس جهان را روی نخستین هواپیمای خود حک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ایرلاین صربستانی از نام برترین تنیسور تاریخ کشور صربستان استفاده کرد و نام او را برای روی نخستین هواپیمای خود ثبت کرد. این هواپیما که ایرباس A319 است امروز شنبه از صربستان به سمت ابوظبی پرواز کرد و علاوه بر پرچم صربستان نام نواک جوکوویچ را هم روی خود ثبت کرده بود.

این کمپانی هوایی که همکاری نزدیکی با کمپانی هوایی اتحاد ایرویز دارد اعلام کرده در آینده نام 14 شخصیت مشهور و زنده صربستان را بر روی هواپیمای خود ثبت می کند.

جوکوویچ در گفتگو با رسانه‌های صربستانی گفته از اینکه به این کمپانی هوایی نوپا کمک کرده بسیار خوشحال است.

