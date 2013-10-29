سیر تا پیاز پروژه های راهسازی لرستان/ جاده هایی که در بن بست کمبود اعتبار متوقف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی حرف توسعه به میان می آید نخستین شاخص در این حوزه می تواند زیرساختهای موجود در هر جامعه ای در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... باشد؛ که در این میان زیرساختهای حمل و نقل را می توان به عنوان یکی از شاخصهای مهم در این حوزه مورد اشاره قرار داد.

و اما استان لرستان با سابقه هفتاد ساله عبور خط آهن و احداث فرودگاه همچنان به لحاظ زیرساختهای مورد نظر در بخش حمل و نقل تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد چرا که این استان به لحاظ حمل و نقل ریلی و فرودگاهی در طول هفتاد ساله گذشته شاهد پیشرفت چندانی نبوده است.

70 سال درجا زدن صنعت حمل و نقل لرستان

رکود در تنها فرودگاه استان و عدم اتصال مرکز و عمده شهرستانهای لرستان به حمل و نقل ریلی موجب شده تا عمده مسافرت ها و ترددها در این استان بر پایه حمل و نقل جاده ای استوار باشد؛ موضوعی که از آن در لرستان به عنوان یک تهدید یاد می شود.

افزایش سوانح جاده ای و نرخ بالای مرگ و میر در جاده های این استان موضوعی است که تاکنون بارها در رسانه های مختلف به آن پرداخته شده و در بیشتر تحلیل ها یک پای ثابت این معضل به جاده های استان و عدم وجود استانداردها در این محورها مرتبط شده است.

این استان به لحاظ زیرساختهای حوزه حمل و نقل جاده ای متاسفانه با کاستی های جدی مواجه است به طوریکه همچنان مسیر دسترسی مرکز استان به شهرستانهای مختلف لرستان چهارخطه نیست.

این وضعیت در حالیست که طی سالهای گذشته همواره پروژه های حوزه راه لرستان با مشکلات اعتباری مواجه بوده اند تا این امر موجب پیشرفت لاک پشتی این پروژه ها شود؛ موضوعی که بارها انتقادات مسئولان مختلف، مردم و نمایندگان آنها را در پی داشته است.

آخرین پرده از انتقادات در مورد وضعیت اعتبارات اختصاصی به لرستان در حوزه راهسازی به اظهارات حجت الله خدایی سوری نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی برمی گردد که گفته بود لرستان همواره در اختصاص اعتبارات عمرانی مظلوم بوده است.

این در حالیست که طی سالهای اخیر تلاش شده تا علی رغم مشکلات و موانع اعتباری پروژه ها فعال نگه داشته شوند؛ هر چند که این امر موجب انباشت مطالبات و بدهیهای سنگین پیمانکاران حوزه راه لرستان شده است؛ اما دست کم به جای رکود کامل می توان همچنان شاهد فعالیت "کج دار و مریز" این پروژه بود.

لرستان به کارگاه بزرگ راهسازی تبدیل شده است

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان در رابطه با پروژه های حوزه راهسازی استان به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر لرستان به کارگاه بزرگ راهسازی تبدیل شده است که اولویت اصلی ما تبدیل راههای ارتباطی مرکز استان به شهرستانهای مختلف به چهارخطه است.

شهرام ملکی با بیان اینکه فعالیتهای لازم در این زمینه طی سالهای گذشته آغاز شده است، بیان داشت: در این راستا با دستگاههایی که می توانند در زمینه تسهیل در فرآیند اجرای این پروژه ها موثر باشند نشست و جلساتی برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه پیش از آغاز این پروژه ها لرستان دارای 238 کیلومتر چهارخطه بوده است، افزود: این در حالیست که نیاز استان لرستان در این زمینه 300 کیلومتر مازاد بر این مقدار است تا بتوانیم بگوییم که مسیر دسترسی خرم آباد به همه شهرستانهای استان دارای محور بزرگراهی است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان عنوان کرد: در این راستا هر کدام از پروژه های چهارخطه در دست احداث را در قالب چند قطعه کوچک تعریف کردیم تا در صورت تعطیلی یک بخش از پروژه همه پروژه تحت الشعاع قرار نگیرد.

35 کیلومتر از محور خرم آباد - کوهدشت آماده بهره برداری می شود

ملکی به روند اجرای چهارخطه خرم آباد - کوهدشت اشاره کرد و بیان داشت: حدود 35 کیلومتر از این محور برای یک ماه آینده آماده بهره برداری می شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای کل 65 کیلومتر پروژه 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده است، افزد: تاکنون برای احداث این میزان از چهارخطه خرم آباد - کوهدشت دو میلیارد و 700 میلیون تومان از منابع اعتباری این اداره کل هزینه شده و مطالبات پیمانکار در این بخش 17 میلیارد تومان است.

ملکی با بیان اینکه علی رغم مطالبات پیمانکاران پروژه همچنان عملیات اجرایی چهارخطه خرم آباد - کوهدشت فعال است، ادامه داد: تاکنون هیچ قطعه ای از این پروژه چهارخطه تعطیل نشده است.

وی تصریح کرد: با این روند تخصیص اعتبار به نظر می رسد کل پروژه تا سال 94 به بهره برداری برسد و اگر اعتبار آن را ظرف یکسال تخصیص بدهند می توانیم تا پایان سال مالی 93 پروژه را به اتمام برسانیم.

چهارخطه خرم آباد - نورآباد بالای 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان همچنین به روند اجرای پروژه چهارخطه خرم آباد - نورآباد اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه دارای 60 کیلومتر طول است که کل کار نیز در قالب قطعات مختلف آغاز شده است.

ملکی عنوان کرد: برای تکمیل پروژه نیازمند اعتباری بالغ بر 60 میلیارد تومان هستیم تا ظرف مدت زمان دو سال این پروژه به پایان برسد.

وی با بیان اینکه تاکنون تنها پنج میلیارد تومان اعتبار برای اجرای چهارخطه خرم آباد - نورآباد اختصاص داده شده است، افزود: این میزان اعتبار بین هفت قطعه این پروژه تقسیم شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه از این محور 7.5 کیلومتر از نورآباد تا سه راه زالی تمام شده و زیربار ترافیک رفته است، افزود: همچنین 8.5 کیلومتر از محور خرم آباد - نورآباد در محدوده کاکارضا تا پلیس راه ظرف 10 روز آینده تمام می شود.

ملکی با بیان اینکه در مجموع 16 کیلومتر از این پروژه ظرف یکسال تمام شده است، افزود: کل پروژه چهارخطه مسیر خرم آباد - نورآباد بالای 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی عنوان کرد: علی رغم اختصاص تنها پنج میلیارد تومان به این پروژه با همکاری پیمانکاران نزدیک به 25 میلیارد تومان کارکرد داشته ایم.

تکمیل بخشهایی از چهارخطه خرم آباد - بروجرد

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان به روند اجرای پروژه چهارخطه خرم آباد - بروجرد اشاره کرد و بیان داشت: 20 کیلومتر از این پروژه تا گردنه زاغه را با 46 درصد پیشرفت فیزیکی تحویل گرفتم و ظرف مدت زمان هشت ماه 54 درصد باقی مانده این قطعه از مسیر را انجام دادیم.

ملکی ادامه داد: برای این بخش از پروژه اعتباری بالغ بر 27 میلیارد تومان هزینه شده که از این میزان 19 میلیارد تومان در طول هشت ماه آخر پروژه بوده است.

وی افزود: همچنین بخش دیگری از پروژه تا محدوده میراحمدی به طول پنج کیلومتر را با 42 درصد پیشرفت تحویل گرفته ایم که ظرف مدت 12 ماه 68 درصد مابقی پروژه با صرف هفت میلیارد تومان به بهره برداری رساندیم که از این میزان 3.5 میلیارد تومان را پرداخت کرده و مابقی مطالبات پیمانکار باقی مانده است.

پروژه تعریض جاده مرگ بالاخره به اتمام رسید

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان همچنین به اجرای پروژه چهارخطه بروجرد - اشترینان اشاره کرد و افزود: این پروژه نیز که به جاده مرگ شهرت یافته بود به طول 13 کیلیومتر و با صرف 19 میلیارد تومان به بهره برداری رسید که از این مقدار، 12 میلیارد تومان طی یک سال پایانی پروژه هزینه شده است.

ملکی ادامه داد: این پروژه از سال 88 تا ابتدای سال 91 تنها 49 درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با تسریع در روند اجرای آن از سال 91 تا پایان همین سال 51 درصد باقی مانده از پروژه نیز انجام شد.

وی به اجرای پروژه چهارخطه سه راهی ثامن به سمت نهاوند اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه دارای 8.5 کیلومتر طول است که برای تکمیل آن 7.5 میلیارد تومان اعتبار لازم است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه تا کنون تنها 50 میلیون تومان اعتبار به پروژه اختصاص داده شده است، افزود: این در حالیست که پیمانکار پروژه نزدیک به یک میلیارد و 700 میلیون تومان تا کنون در پروژه کار کرده است.

آخرین وضعیت چهارخطه مسیر دسترسی لرستان به اصفهان

ملکی به روند اجرای چهارخطه ازنا - الیگودرز اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه به طول 27 کیلومتر از محل ردیف اعتبارات ملی سال گذشته به پایان رسید و در حال حاضر تنها دو زیرگذر آن تکمیل نشده است.

وی ادامه داد: در این راستا با پیگیری هایی که نماینده مردم الیگودرز در مجلس و همچنین اداره کل راه و شهرسازی داشت احداث این دو زیرگذر نیز از سوی وزارت خانه به استان تفویض شد.

ملکی ادامه داد: همچنین وزارت راه و شهرسازی از مجموع 27 کیلومتر مسیر الیگودرز - داران احداث 10 کیلومتر به استان تفویض کرد که هفته گذشته این مجوز به استان ابلاغ شده است و به دنبال آن هستیم که با تحویل گرفتن برآورد و مطالعات پروژه کار مناقصه آن را در دستور کار قرار دهیم.

وی ادامه داد: برای انجام این پروژه اجازه هزینه دو میلیارد تومان به استان لرستان داده شده است که در صورت تکمیل این چهارخطه مسیر دسترسی لرستان به اصفهان تسهیل خواهد شد.

چهارخطه بروجرد - توره 70درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان به روند اجرای پروژه بروجرد - توره اشاره کرد و گفت: این پروژه به طول 27 کیلومتر تا مرز استان مرکزی تعریف شده که تا کنون 16 کیلومتر پروژه اجرایی شده و جرای 11 کیلومتر دیگر از این پروژه از سوی وزارت خانه به استان تفویض شده است.

ملکی با بیان اینکه تا کنون شش میلیارد تومان برای قطعه دوم پروژه هزینه شده است، افزود: سه میلیارد تومان از این اعتبار مربوط به مطالبات پیمانکار است.

وی با بیان اینکه پروژه چهارخطه بروجرد - توره در حال حاضر 70درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: پیش بینی می شود تا شهریور ماه سال آینده 80 درصد مسیر بروجرد به استان مرکزی چهارخطه شود.

130 میلیارد تومان کار در پروژه های راهسازی لرستان انجام شد

ملکی با بیان اینکه در حال حاضر پروژه های راه سازی دیگری در استان فعال است، عنوان کرد: هم اکنون کارگاه راهسازی پروژه های الیگودرز - خمین، ازنا - شازند، فیروزآباد - الشتر، کوهدشت - دم زانوگه، بابا زید - سیمره و اسلام آباد - پلدختر نیز به طور فعال مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: پروژه راهسازی الیگودرز - خمین به طول 16 کیلومتر به دو پیمانکار واگذار شده که تاکنون 2.5 کیلومتر از این محور آسفالت شده است.

ملکی کل پیشرفت فیزیکی این پروژه را 61 درصد ذکر کرد و افزود: علی رغم اینکه تنها 560 میلیون تومان به این پروژه اختصاص پیدا کرده ولی پیمانکاران این پروژه تاکنون هفت میلیارد تومان هزینه کرده اند.

وی با بیان اینکه علی رغم کمبود اعتبارات به کمک پیمانکاران قوی که در پروژه ها به کار گرفته شده پروژه های راهسازی استان فعال است، عنوان کرد: تا پایان مهرماه سالجاری 55 میلیارد و 900 میلیون تومان به پیمانکاران راهسازی بدهی داشته ایم ولی تلاش شده که هیچکدام از پروژه ها متوقف نشود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه از محل های مختلف کمک های زیادی برای فعال کردن پروژه های راه سازی لرستان گرفته شده است، افزود: در حال حاضر رقمی بالغ بر 130 میلیارد تومان کار عمرانی در پروژه های راه سازی لرستان انجام شده درحالیکه تنها 64 میلیارد تومان به این پروژه ها اختصاص یافته است.

ملکی افزود: در این راستا با پیگیری های به عمل آمده توانسته ایم 17 میلیارد تومان از محل سود سهام از سوی وزارت خانه جذب کنیم که لرستان بیش ترین سهم را در این زمینه داشته است.

وی با یادآوری اینکه علی رغم کمبودهای اعتباری پروژه ها فعال نگه داشته شده است، ابراز امیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات بیشتر زمینه تسریع در بهره برداری از این پروژه ها فراهم آید.

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گفتگو: زهرا حسینی