قهرمان جام جهانی شدم اما نه خبری از پاداش هست نه معافیت از سربازی

رضا علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کسب مدال طلا در رقابتهای جام جهانی سنگنوردی عنوان کرد: ما از مدتها قبل به فدراسیون اعلام کرده بودیم که در این رقابتها شرکت می‌کنیم که هماهنگی‌های لازم را انجام دادند و به این مسابقات اعزام شدیم. من در کره‌جنوبی نتوانستم نتیجه بگیریم ولی در چین یک مدال طلا و یک نقره را کسب کردم که دستاورد بزرگی برای این رشته به حساب می‌آید.

نایب قهرمان آسیا ادامه داد: به خاطر اینکه ما در ایران از دستگاه سنسور در شروع مسابقات استفاده نمی‌کنیم در کره‌جنوبی من از رقیب روس خودم عقب افتادم و در کل نتیجه نگرفتم ولی در چین قهرمان جام جهانی شدم در حالی که رکورددار جهان از این کشور مقابل هموطنان خودش عنوان کسب نکرد.

علیپور تصریح کرد: هزینه‌های مسابقات را از جیب خودمان پرداخت کردیم که فدراسیون قول داده آن را به ما بازگرداند. اما خبری از پاداش نیست و فقط یک مقدار در روزهای اولی که این عنوان را کسب کردم شلوغ کاری کردند. من سرباز هستم و 9 ماه از زمان خدمت من باقی مانده است. با اینکه قهرمان جام جهانی شدم مرا از ادامه خدمت سربازی معاف نمی‌کنند.

این ورزشکار 19 ساله قزوینی ادامه داد: من هر روز به پاگان می‌روم و بعد از ظهر به منزل برمی‌گردم. بلافاصله هم بعد از آن باید با اتوبوس به زیباشهر بروم تا در آنجا روی یک دیواره نیمه کاره که نصب کرده‌اند تمرین کنم چونکه در قزوین دیواره‌ای نداریم که روی آن تمرین کنیم. هر روز باید این مسیر را طی کنم و شب به خانه برگردم. با آن خستگی صبح زود هم باید به پادگان بروم. من با این شرایط قهرمان جام جهانی شدم و انتظار دارم در شهر خودمان امکانات را برایمان مهیا کنند.