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۲۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

جام جهانی سنگنوردی- کره‌جنوبی؛

فرناز اسماعیل‌زاده ششم شد/ رکابی تا نیمه نهایی پیش رفت

فرناز اسماعیل‌زاده ششم شد/ رکابی تا نیمه نهایی پیش رفت

قهرمان سرعت سنگنوردی آسیا در بخش بانوان رقابتهای جام جهانی کره جنوبی نیز خوش درخشید و در رده ششم این مسابقات قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها که به ترتیب در کره‌جنویی و چین برگزار می‌شود فرناز اسماعیل‌زاده، داوود رکابی و رضا علیپور از ایران شرکت کرده‌اند تا در این دو مسابقه با بهترین سنگنوردان جهان از سایر کشورها به رقابت بپردازند.

بر این اساس دو نفر از سنگنوردان کشورمان در رشته‌ سرعت که از روز جمعه در موک‌پو کره‌جنوبی آغاز شد شرکت کردند که در نهایت فرناز اسماعیل‌زاده در جایگاه ششم این مسابقات ایستاد و رضا علیپور هم در مکان دوازدهم قرار گرفت. در بخش زنان سه سنگنورد روس به مقام‌های اول تا سوم رسیدند و در بخش مردان نیز سنگنوردان چین، قزاقستان و روسیه به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین داوود رکابی در رشته سرطناب این رقابتها به مرحله نیمه نهایی راه یافت و در نهایت در جایگاه چهارم قرار گرفت. در این رشته سنگنوردانی از ژاپن، کره و کانادا به ترتیب اول تا سوم شدند.

سنگ‌نوردان کشورمان در ادامه‌ این مسابقات در دو رقابت دیگر که در چین برگزار می‌شود حضور پیدا می‌کنند.

کد مطلب 2154931

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