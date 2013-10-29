احمد جعفری پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل لغو اردوی تیم ملی تنیس روی میز که قرار بود از امروز سه شنبه آغاز شود، اظهارداشت: این اردو لغو نشده و فقط با یک روز تاخیر از فردا آغاز می‌‎شود. نوشاد عالمیان دیروز از مسابقات جام جهانی برگشت. از طرفی اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو روز شنبه اعلام شد. این بازیکنان فرصت بیشتری لازم داشتند تا بتوانند به کارهای شخصی‌شان رسیدگی کرده و به تهران سفر کنند. به همین دلایل اردو را یک روز به تاخیر انداختیم.

وی در پاسخ به این پرسش که "یعنی تاخیر در آغاز اردوی تیم ملی دلیل دیگری نداشت؟ به عبارتی شما در رابطه با شرایطی که برای پذیرش سرمربیگری تیم ملی داشتید، طی این چند روز به مشکلی با فدراسیون برنخوردید"؟، گفت: نه؛ فعلا مشکلی خاصی با فدراسیون نداشتم. همه کارها را با مشورت و تفاهم دنبال کردیم. امیدارم تا پایان هم همینگونه پیش برویم.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در مورد تعداد بازیکنان حاضر در اردو و اینکه آیا هر 14 بازیکن دعوت شده به اردوی می‌آیند، طرنشان کرد: تقریبا همه بازیکنان هستند به جز محمد فرقدانی که البته بنا به دعوت مشروط خود من در فهرست دعوت شدگان قرار داده شده بود. من به خاطر شرایط خوب این بازیکن پیشنهاد دادم که اگر اردو در اصفهان بود از این بازیکن به پاس قدردانی دعوت شود که البته قرار شد اردو در تهران باشد. در هر صورت فرقدانی در اردوی تهران با ما نیست.

جعفری‌پور در پاسخ به این پرسش که "گفته می‌شود با نظر فدراسیون و در واقع تصمیم مسئولان این بازیکن از فهرست اردونشینان کنار گذاشته شده است"؟، یادآور شد: این بازیکن با تصمیم من در فهرست دعوت شدگان قرار گرفت و برای کنار گذاشتن او هم پس از مشورت با فدراسیون به نتیجه رسیدیم. بحث دخالت نبود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه "آیا حکم مربیگری شما صادر شده است"؟، گفت: نه؛ هنوز حکمم را نگرفته‌ام اما قرار است این حکم امروز صادر شود تا با خیال مطمئن کارم را شروع کنم. چون داشتن حکم برایم خیلی اهمیت دارد.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز تاکید کرد: با حکم مسئولیت من مشخص می‌شود و کارهایی که باید انجام دهم، جنبه رسمی می‌گیرد. باید بدانم به صورت رسمی بر چه اساس و به چه صورت کار خواهم کرد و این فقط با حکم مشخص می شود. من باید برای آغاز اردو به تهران بیایم. اگر در میانه راه اتفاقی بیفتد، مثلا اینکه تصادف کنم چه کسی پاسخگو خواهد بود. حالا اگر حکم داشته باشم خیلی مشکلات حل می‌شود.

"اگر امروز حکم سرمربیگری شما صادر نشود، به تهران سفر می‌کنید تا از فردا اردو را آغاز کنید"؟، وی به این پرسش اینگونه پاسخ داد: اطمینان دارم که امروز حکمم صادر می‌شود اما اگر این اتفاق نیفتد به تهران نمی‌آیم تا در اردو شرکت کنم. به هر حال صدور حکم یکی از شرط‌های من برای پذیرفتن مسئولیت بود. باید حکم داشته باشم تا خیالم برای کار راحت شود.

احمد جعفری‌پور در پایان با بیان اینکه اردوی نخست تیم ملی تنیس روی میز تا 12 آبان‌ماه ادامه خواهد داشت، به این پرسش که "تا چه زمانی با فدراسیون ادامه همکاری خواهید داد"؟، اینگونه پاسخ داد: تا زمانیکه طبق شرطم اختیار تام داشته باشم در خدمت فدراسیون و تیم ملی خواهم بود.