آغاز اردوی تیم ملی تنیس رو میز با تاخیر یک روزه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه حضور احمد جعفری‌پور به جای ابراهیم علیدخت در راس تیم ملی تنیس روی میز قطعی شد، قرار بر این شد تا اردوی تیم ملی تنیس روی میز از هفتم آبان‌ماه در تهران آغاز شد. بر همین اساس 14 بازیکن - متشکل از هشت بازیکنی که پیش از این توسط علیدخت دعوت شده بودند و 6 بازیکن مورد نظر جعفری‌پور - به حضور در اردو دعوت شدند.

طبق برنامه اعلام شده قرار بود بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی تنیس روی میز از ششم آبان‌ماه در محل برگزاری اردو جمع شوند تا از امروز سه شنبه اردوی تمرینات خود را آغاز کنند اما همه این کارها با یک روز تاخیر انجام خواهد شد. بر این اساس و طبق برنامه جدید بازیکنان از امروز در محل اردو جمع می‌‍شوند تا از روز چهارشنبه تمرینات خود را پیگیری کنند.

احمد جعفری پور، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز اینطور عنوان کرده که زمان بازگشت نوشاد عالمیان از مسابقات جام جهانی و زمان لازم برای سفر همه بازیکنان به تهران از دلایل تاخیر در آغاز اردوی این تیم است. البته به گفته وی صادر نشدن حکم سرمربیگری از طرف فدراسیون هم بی ربط در تاخیر در آغاز اردو نیست.