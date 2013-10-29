آغاز ساخت پل موقت در روستای خیرسر/ پایان رودخانه نوردی دانش آموزان

رئیس شورای بخش مرکزی نوشهر در تماس با خبرنگار مهر از قراردادن سرویس ایاب و ذهاب برای این دانش آموزان خبر داد.

اسحق حق پرست افزود: پس از دریافت خبر خبرگزاری مهر از مشکلات دانش آموزان روستای خیرسر مبنی بر نبود پل موقت با تصمیم اعضای شورای بخش مرکزی مقرر شد تا زمان بهره برداری از پل موقت جدید، سرویس ایاب و ذهاب در این روستا مستقر شود و تا با عبور از راه جنگلی، دانش آموزان ابتدایی را به مدرسه برسانند.

آغاز ساخت پل موقت روستای خیرسر

فرماندار نوشهر نیز در گفتگو با مهر با قدردانی از پیگیری های خبری از سوی خبرگزاری ها و صدا و سیما در خصوص پل روستای خیرسر گفت: عملیات ساخت پل موقت برای روستای خیرسر آغاز شده و ظرف چند روز آینده، تردد برای اهالی بویژه دانش آموزان میسر خواهد شد.

محمدعلی قمی اویلی اضافه کرد: این پل موقت با استفاده از سازه باکس بتونی برای عبور و مرور اهالی روستای خیرسر طراحی شده و در ارتفاع 3 متر و با عرض 3 و نیم متر درحال عملیاتی است.

فرماندار نوشهر ادامه داد: در کنار این پل موقت، عملیات احداث پل دائمی نیز با دهانه 30 متری در حال ساخت است که هم اکنون از پیشرفت 30 درصدی برخوردار بوده و در صورت تامین اعتبار بطور کامل به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار نوشهر با تاکید بر پیگیری های خبرگزاری و همچنین ماه مهر به عنوان ماه آغاز سال تحصیلی پیشنهاد داد تا نام این پل موقت بنام پل مهر نامگذاری شود.

به دنبال تخریب پل روستای خیرسر از توابع شهر نوشهر، بر اثر سیلاب سال گذشته، تنها پل موقت عبور اهالی و دانش آموزان این روستا نیز در هفته گذشته دچار خسارت سیل مجدد شد و از بین رفت؛ بطوریکه 35 دانش آموز مقطع ابتدایی روستای خیرسر مجبور شدند برای رفتن به مدرسه اضطراب عبور از تنها پل چوبی و نیم بند را به جان بخرند تا به مدرسه برسند.