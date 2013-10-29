غفلت از ورزش موجب بیراهه رفتن جوانان می شود

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه ورزش قهرمانی و همگانی از مقوله های بسیار مهم جامعه است که باید به آنها توجه کرد، افزود: خوشبختانه سالن های ورزشی خوبی در شهرستان های استان همدان ساخته شده و سرانه ورزشی همدان خوب است اما باید بیشتر شود.

وی با بیان اینکه امید است سالن و مجتمع ورزشی بانوان افتتاح شود، عنوان داشت: با افتتاح این سالن برای بانوان، سرانه ورزشی نیز عملا افزایش می یابد.

برای ورزش طوری برنامه ریزی شود که سالن ورزشی خالی وجود نداشته باشد

وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های ورزشی ادارات نیز استفاده شود، اضافه کرد: باید طوری برنامه ریزی کرد که مردم از سالن های ورزشی عمومی آنقدر استفاده کنند که دیگر سالنی خالی نباشد.

قهرمانی مطلق بیان داشت: باید افراد در تمام سنین بتوانند از سالن های ورزشی استفاده بهینه کنند چراکه ورزش قهرمانی و همگانی مد نظر کشور است.

فرماندار همدان با بیان اینکه هرگاه مقامی در هر رشته ورزشی کسب می شود، ورزشکاران مورد مهر و محبت مردم قرار می گیرند، گفت: بنابراین نباید از ورزش قهرمانی غفلت کرد.

وی ابراز داشت: در بحث ورزش همگانی همدان یکی از استان هایی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و در این راستا کارهای خوبی انجام داده است.

همدان دارای پتانسیل خوبی در راستای ورزش است

قهرمانی مطلق اذعان داشت: همدان از لحاظ طبیعت و هوای مناسب از پتانسیل بالایی برخوردار است که باید از این پتانسیل به خوبی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر نیز برنامه هایی در راستای ورزش دارد، اظهار داشت: شورای شهر برنامه هایی از گذشته تاکنون در راستای ورزش داشته است.

فرماندار همدان با بیان اینکه شورای شهر همدان در ارتباط با ورزش محلات نیز برنامه هایی دارد، افزود: یکی از برنامه های شورای شهر احداث فرهنگسراها است.