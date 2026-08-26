به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه خورشیدی ۴۰ کیلوواتی روستای محمدآباد شهرستان رزن نیروگاه در زمینی به مساحت یکهزار و ۲۰۰ مترمربع و با اعتباری افزون بر ۳۰ میلیارد ریال احداث خواهد شد و مجری اجرای این طرح دهیاری روستای محمدآباد است.
زمین مورد نیاز برای اجرای نیروگاه نیز از سوی اهالی روستا اهدا شده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان میتواند نمونهای از مشارکت مردم در اجرای طرحهای توسعهای و ایجاد زیرساختهای پایدار در مناطق روستایی باشد.
فرماندار رزن در این مراسم با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان رزن در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی نیز نوعی مزرعه است؛ با این تفاوت که در این مزرعه به جای محصولات کشاورزی، نور خورشید را برداشت میکنیم و از این ظرفیت برای تولید انرژی استفاده میشود.
فرهاد جهانیان با بیان اینکه شهرستان رزن در زمینه توسعه نیروگاههای خورشیدی پیشرو است، افزود: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از جمله سیاستهایی است که میتواند در کنار تامین بخشی از نیاز انرژی، زمینهساز توسعه، پیشرفت منطقه و رونق صنایع شود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای انرژی خورشیدی در روستاها بیان کرد: یکی از ویژگیهای ارزشمند نیروگاه خورشیدی محمدآباد ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری است؛ موضوعی که میتواند به تقویت توان مالی مدیریت روستا و اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی کمک کند.
فرماندار رزن ادامه داد: روستای محمدآباد حدود ۲۰۰ نفر جمعیت دارد و اجرای چنین طرحی در مقیاس روستا میتواند علاوه بر ایجاد یک منبع درآمد پایدار، ظرفیت جدیدی برای توسعه زیرساختهای روستایی ایجاد کند.
جهانیان همچنین بر ضرورت حرکت به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر تاکید کرد و گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند در کاهش ناترازی انرژی و تامین بخشی از برق مورد نیاز کشور موثر باشد و لازم است این ظرفیت در شهرستان رزن بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به مشارکت اهالی روستای محمدآباد در اجرای این پروژه این همراهی را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: مشارکت مردم در تامین زمین و همراهی دهیاری و دستگاههای اجرایی نشان میدهد که با همافزایی میتوان طرحهای موثر و ماندگاری را در روستاها اجرا کرد.
فرماندار رزن در پایان با قدردانی از همراهی بخشداران، دهیاران، اداره برق و اهالی روستای محمدآباد، اجرای نیروگاه خورشیدی این روستا را گامی در مسیر توسعه انرژیهای پاک، ایجاد درآمد پایدار برای دهیاریها و تقویت زیرساختهای روستایی شهرستان عنوان کرد.
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