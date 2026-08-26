نیکزاد: جنایت جنگی در لامرد باید برای همیشه ثبت و مستند تاریخی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر به لامرد در جمع خبرنگاران با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به لامرد، این حادثه را مصداق جنایت جنگی دانست و بر ضرورت ثبت و مستندسازی دقیق ابعاد آن برای تاریخ و پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی تأکید کرد.

وی ادامه داد: موضوع جنایت رخ‌داده در لامرد به‌صورت جدی پیگیری شده و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در کنار جنایت رخ‌داده در میناب، به حادثه لامرد اشاره و بر ضرورت سندسازی و مستندسازی این حوادث برای تاریخ تأکید فرموده‌اند.

نیکزاد افزود: ما این اقدامات را برای تاریخ انجام می‌دهیم؛ چراکه در برخی مجامع بین‌المللی نمی‌توان به برخورد عادلانه با جنایات علیه ملت ایران امید داشت و باید با جمع‌آوری اسناد و مدارک، حقانیت ملت ایران را به افکار عمومی و مجامع حقوقی نشان دهیم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع از سوی مجموعه‌های حقوقی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی دنبال شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است. مستندات مربوط به حادثه لامرد در حال جمع‌آوری و تکمیل است تا در دادگاه‌ها و مجامع بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

نیکزاد با اشاره به پیگیری این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: باید همه ابعاد این حادثه، از نحوه حمله و خسارات واردشده تا شهدای این جنایت، به‌صورت دقیق ثبت و مستند شود تا امکان دفاع حقوقی از حقوق مردم ایران فراهم باشد.

وی همچنین از تلاش‌های سیدموسی موسوی، نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، در پیگیری این موضوع قدردانی کرد و افزود: این پیگیری‌ها موجب شد ابعاد حادثه لامرد فراتر از یک حمله معمولی مورد توجه قرار گیرد و موضوع با جدیت در سطح ملی دنبال شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با قدردانی از مسئولان و افرادی که در زمینه جمع‌آوری اسناد و مستندسازی این حادثه تلاش می‌کنند، خاطرنشان کرد: ثبت این وقایع برای دفاع از حق مردم و جلوگیری از تحریف حقیقت، وظیفه‌ای تاریخی است و باید با جدیت ادامه پیدا کند.