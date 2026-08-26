۱۸۰ شب حضور مردم در میادین؛ الگویی برای تقویت مشارکت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی‌پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون نام‌گذاری معابر شورای شهر، در حاشیه جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر تهران با معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایوان فرهنگ اظهار داشت: در این جلسه گزارشی از عملکرد معاونت در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سلامت و همچنین اقدامات مدیریت شهری در ایام اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه، جنگ رمضان، مراسم وداع و تشییع ارائه شد.

وی افزود: با توجه به گستردگی و تنوع مأموریت‌های معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، فرصت بررسی همه واحدها فراهم نشد، اما بخش مهمی از اقدامات و دستاوردهای این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

معدنی‌پور با اشاره به عملکرد مدیریت شهری دوره ششم گفت: مدیریت شهری در طول این پنج سال با حوادث و وقایع متعددی مواجه شد که برخی از آنها بسیار تلخ بود، اما شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تلاش کردند بدون توقف مأموریت‌های جاری، وظایف خود را انجام دهند و متناسب با شرایط، مأموریت‌های جدید را نیز دنبال کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، استفاده از ظرفیت مردم در ایام جنگ را یکی از اقدامات مهم حوزه فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: حضور مردم در ۱۸۰ شب در میادین شهر، در کنار گروه‌های جهادی، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی، اقدامی قابل تقدیر بود و تجربه ارزشمندی را شکل داد.

وی ادامه داد: این تجربه می‌تواند الگویی برای ادامه حضور میدانی مردم در مناسبت‌های مختلف باشد. به‌ویژه در مناسبت‌های شادی پیش‌رو و ماه ربیع‌الاول، لازم است از ظرفیت برنامه‌های نشاط‌آفرین و جشن‌های گذشته استفاده شود.

معدنی‌پور با اشاره به مطالبه شورای شهر برای طراحی مدل حضور مردم در میادین گفت: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در این زمینه مطالعه و بررسی انجام داده و مدل پیشنهادی خود را در جلسه ارائه کرد که مورد تأیید اعضای حاضر، به‌ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، قرار گرفت. قرار است این مدل در برنامه‌های آینده، به‌ویژه با رویکرد نشاط و شادی، مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کمیسیون نام‌گذاری معابر شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به نام‌گذاری معابر به نام شهدا گفت: این موضوع محدود به دوره ششم نیست و در دوره‌های گذشته نیز مورد توجه بوده است.

معدنی‌پور افزود: در دوره ششم تلاش کردیم نام‌گذاری معابر به نام شهدای عزیز در اولویت قرار گیرد و بیش از ۹۵ درصد نام‌گذاری‌های انجام‌شده در این دوره به نام شهدا بوده است.

وی تأکید کرد: این اقدام صرفاً به نصب پلاک محدود نشده و معرفی شهدا، سبک زندگی و سیره آنان نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای معرفی زندگی‌نامه شهدا تابلوهایی نصب و همزمان با نام‌گذاری‌ها برنامه‌های متنوعی اجرا شده است.

معدنی‌پور با اشاره به توجه ویژه به شهدای زن گفت: اسامی شهدای زن از دستگاه‌های مرتبط دریافت و در فرآیند نام‌گذاری مورد استفاده قرار گرفته است و تاکنون بیش از ۲۰ تا ۳۰ مورد از این اسامی در نام‌گذاری‌های شهر تهران مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: شهدای شاخص زن کشور نیز، حتی اگر متعلق به تهران نباشند، در نام‌گذاری‌های شهر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان نیز نام‌گذاری به نام شهدای زن انجام شد و در جلسه آتی صحن شورای شهر، از میان ۲۶ مورد نام‌گذاری، دو مورد مربوط به شهدای زن است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در پایان با اشاره به حضور گسترده زنان در برنامه‌های مردمی گفت: بیش از ۶۰ درصد و نزدیک به ۷۰ درصد حاضران در میادین را زنان تشکیل می‌دهند و حضور آنان به‌صورت خانواده‌محور بوده است.

معدنی‌پور خاطرنشان کرد: مشارکت زنان در ارائه خدمات به شهروندان در ایام جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان بسیار چشمگیر بود و در مراسم وداع و تشییع نیز بانوان همراه با کودکان حضور گسترده‌ای داشتند. این حضور نشان می‌دهد زنان ایرانی در کنار نقش خانوادگی خود، در عرصه اجتماعی نیز حضوری فعال و مسئولانه دارند و می‌توان آن را در چارچوب «الگوی سوم زن» مورد تأکید رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار داد.