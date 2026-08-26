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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

۱۸۰ شب حضور مردم در میادین؛ الگویی برای تقویت مشارکت اجتماعی

۱۸۰ شب حضور مردم در میادین؛ الگویی برای تقویت مشارکت اجتماعی

معدنی‌پور گفت تجربه حضور ۱۸۰ شب مردم در میادین، الگویی ارزشمند برای تقویت مشارکت اجتماعی در برنامه‌های آینده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی‌پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون نام‌گذاری معابر شورای شهر، در حاشیه جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر تهران با معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایوان فرهنگ اظهار داشت: در این جلسه گزارشی از عملکرد معاونت در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سلامت و همچنین اقدامات مدیریت شهری در ایام اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه، جنگ رمضان، مراسم وداع و تشییع ارائه شد.

وی افزود: با توجه به گستردگی و تنوع مأموریت‌های معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، فرصت بررسی همه واحدها فراهم نشد، اما بخش مهمی از اقدامات و دستاوردهای این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

معدنی‌پور با اشاره به عملکرد مدیریت شهری دوره ششم گفت: مدیریت شهری در طول این پنج سال با حوادث و وقایع متعددی مواجه شد که برخی از آنها بسیار تلخ بود، اما شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تلاش کردند بدون توقف مأموریت‌های جاری، وظایف خود را انجام دهند و متناسب با شرایط، مأموریت‌های جدید را نیز دنبال کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، استفاده از ظرفیت مردم در ایام جنگ را یکی از اقدامات مهم حوزه فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: حضور مردم در ۱۸۰ شب در میادین شهر، در کنار گروه‌های جهادی، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی، اقدامی قابل تقدیر بود و تجربه ارزشمندی را شکل داد.

وی ادامه داد: این تجربه می‌تواند الگویی برای ادامه حضور میدانی مردم در مناسبت‌های مختلف باشد. به‌ویژه در مناسبت‌های شادی پیش‌رو و ماه ربیع‌الاول، لازم است از ظرفیت برنامه‌های نشاط‌آفرین و جشن‌های گذشته استفاده شود.

معدنی‌پور با اشاره به مطالبه شورای شهر برای طراحی مدل حضور مردم در میادین گفت: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در این زمینه مطالعه و بررسی انجام داده و مدل پیشنهادی خود را در جلسه ارائه کرد که مورد تأیید اعضای حاضر، به‌ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، قرار گرفت. قرار است این مدل در برنامه‌های آینده، به‌ویژه با رویکرد نشاط و شادی، مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کمیسیون نام‌گذاری معابر شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به نام‌گذاری معابر به نام شهدا گفت: این موضوع محدود به دوره ششم نیست و در دوره‌های گذشته نیز مورد توجه بوده است.

معدنی‌پور افزود: در دوره ششم تلاش کردیم نام‌گذاری معابر به نام شهدای عزیز در اولویت قرار گیرد و بیش از ۹۵ درصد نام‌گذاری‌های انجام‌شده در این دوره به نام شهدا بوده است.

وی تأکید کرد: این اقدام صرفاً به نصب پلاک محدود نشده و معرفی شهدا، سبک زندگی و سیره آنان نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای معرفی زندگی‌نامه شهدا تابلوهایی نصب و همزمان با نام‌گذاری‌ها برنامه‌های متنوعی اجرا شده است.

معدنی‌پور با اشاره به توجه ویژه به شهدای زن گفت: اسامی شهدای زن از دستگاه‌های مرتبط دریافت و در فرآیند نام‌گذاری مورد استفاده قرار گرفته است و تاکنون بیش از ۲۰ تا ۳۰ مورد از این اسامی در نام‌گذاری‌های شهر تهران مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: شهدای شاخص زن کشور نیز، حتی اگر متعلق به تهران نباشند، در نام‌گذاری‌های شهر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان نیز نام‌گذاری به نام شهدای زن انجام شد و در جلسه آتی صحن شورای شهر، از میان ۲۶ مورد نام‌گذاری، دو مورد مربوط به شهدای زن است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در پایان با اشاره به حضور گسترده زنان در برنامه‌های مردمی گفت: بیش از ۶۰ درصد و نزدیک به ۷۰ درصد حاضران در میادین را زنان تشکیل می‌دهند و حضور آنان به‌صورت خانواده‌محور بوده است.

معدنی‌پور خاطرنشان کرد: مشارکت زنان در ارائه خدمات به شهروندان در ایام جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان بسیار چشمگیر بود و در مراسم وداع و تشییع نیز بانوان همراه با کودکان حضور گسترده‌ای داشتند. این حضور نشان می‌دهد زنان ایرانی در کنار نقش خانوادگی خود، در عرصه اجتماعی نیز حضوری فعال و مسئولانه دارند و می‌توان آن را در چارچوب «الگوی سوم زن» مورد تأکید رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار داد.

کد مطلب 6928674

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