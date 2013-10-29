درخواست روحانی برای طراحی الگوی مصرف آب/ گزارش بحران آب ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای عالی آب در دولت یازدهم به ریاست رئیس جمهور و با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنعت، کشور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و برخی دیگر از مسئولان تشکیل و مسائل و موضوعات مرتبط با مشکلات و معضلات آب در کشور بررسی شد.

نهمين جلسه شوراي عالي آب امروز سه شنبه به رياست رئيس جمهور و با حضور معاون اول رئيس جمهور، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، وزير نيرو، وزير جهاد كشاورزي، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير كشور، و نماينده مردم اليگودرز در مجلس برگزار شد.



ادامه دستور جلسه هشتم (بررسي گزارش بحران آب در كشور و پيامدهاي ناشي از آن)، بررسي وضعيت سد گتوند و كيفيت آب رودخانه كارون، بررسي وضعيت تامين آب شرب شهر مشهد و بررسي وضعيت تامين آب شرب شهر اصفهان دستور جلسه هاي اين نشست بوده است.



روحانی در این جلسه معضل آب را مشکلی تاریخی در کشور برشمرد و حل آن را نیازمند عزمی ملی دانست.

رئیس جمهور تصریح کرد: دولت تدبیر و امید به طوری جدی و پیگیر حل معضل آب در کشور را دنبال خواهد کرد و در این راستا همه دستگاه های ذیربط و مسئول موظف به اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی آب هستند.

وی با اشاره به اینکه تمام ارکان و قوای کشور باید در حل مسئله ملی آب دخیل باشند، بر ضرورت تدوین و تعیین قوانین لازم در مجلس شورای اسلامی، نحوه اجرای صحیح قوانین در دولت و چگونگی برخورد قاطع با تخلفات در قوه قضاییه در این راستا تأکید کرد.

روحانی همچنین به ضرورت طراحی الگوی مصرف به منظور صرفه جویی در آب کشاورزی، آب شرب مصرفی مردم و آب مجازی اشاره و بر لزوم حفاظت و صیانت از منابع و ذخایر زیرزمینی آب کشور و مقابله با حفاری‌های غیرمجاز تأکید کرد.

رئیس جمهور افزود: وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو نیز باید به منظور برنامه ریزی برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و تبدیل آن به مصرف بهینه، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.

وی با تاکید دوباره بر مصوبات و تصمیم گیری‌های شورای عالی آب و لازم الاجرا بودن این مصوبات در دستگاه‌های ذیربط تصریح کرد: اعضای شورای عالی آب باید با مطالعات و بررسی های جامع و دقیق در خصوص موضوعات مرتبط با رفع معضل آب در کشور در این جلسه حضور داشته باشند تا بتوانند بهترین و کاربردی ترین تصمیمات را اتخاذ کنند.

همچنین مشارکت و دخالت تشکل های مردم نهاد و فعال شدن آنها به همراه رسانه ها به ویژه رسانه ملی در توجیه و هدایت افکار عمومی به منظور حفاظت از منابع آبی کشور و آشناسازی و آموزش مردم در این خصوص از جمله مصوبات جلسه شورای عالی آب بود.

در این جلسه وزیر نیرو ضمن ارائه گزارشی از مصوبات قبلی در جلسه شورای عالی آب به‌ خصوص مصوبات هشتمین جلسه این شورا، راهکارهای مقابله با کم آبی، محافظت از منابع آب‌ها، وضع بارش در سال گذشته و سال جاری و چگونگی وضع آب‌ های روان‌های کشور ارائه کرد.



نهمين جلسه شوراي عالي آب، دومين نشست این شوراست كه در دولت يازدهم تشكيل شده است. نخستين نشست شوراي عالي آب در روز دوم مهر ماه سال جاري به رياست رئيس جمهوري برگزار شده بود.