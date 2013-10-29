به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابتهای لیگ برتر والیبال فردا چهارشنبه با برگزاری شش مسابقه پی گرفته خواهد شد که در مهمترین دیدار تیم‌های پیکان تهران و کاله به مصاف یکدیگر می‌روند. کاله، مدافع عنوان قهرمانی مسابقات است که برای نخستین بار در این فصل به میدان می‌رود و در نخستین گام باید به مصاف تیم مدعی پیکان برود.

پیکان در نخستین دیدار خود دو امتیاز کسب کرد و در دومین گام به دنبال این است تا نخستین شگفتی فصل را برابر مدافع عنوان قهرمانی کسب کند. این در حالی است که کاله بعد از حضور در رقابتهای باشگاه‌های آسیا و جهان گام به رقابتهای داخلی می گذرد و برای دفاع از عنوان قهرمانی خود تلاش خواهد کرد.

در دومین بازی این هفته تیم متین ورامین پذیرای شهرداری ارومیه است. متین که بانیولی سرمربی برزیلی را جایگزین مصطفی کارخانه کرده است حریفی سختکوش را پیش روی خود دارد که در نخستین بازی نیز سه امتیاز ارزشمند را کسب کرده است.



تیم بازرگانی جواهری گنبد، شگفتی‌ساز هفته نخست در زمین خود پذیرای تیم نوین کشاورز است. شاگردان بای محمد دوجی در این بازی با حمایت طرفداران پر شور خود به دنبال کسب 3 امتیاز دیگر هستند تا جایگاه خود را در بالای جدول مستحکم کنند.

در دیگر دیدارها تیم سایپا که نخستین شوک خانگی را هفته قبل متحمل شده بود در زمین میزبان خراسان کار سختی دارد. شهرداری زنجان هم نخستین بازی خانگی را مقابل شهرداری تبریز برگازر می‌کند و در بندرعباس تیم‌های آلومینیم المهدی و باریج اسانس کاشان رو در روی هم می‌ایستند. برنامه بازی‌های روز چهارشنبه که از ساعت 17 شروع می شوند به شرح زیر است:

* تهران، پیکان تهران – کاله مازندران

ناظر: محمود حداد، داور اول: ابراهیم فیروزی و داور دوم: وحید پورکاشیان



* گنبد، بازرگانی جواهری گنبد – نوین کشاورز

ناظر: عباس جلایر، داور اول: مسعود ذوقی و داور دوم: احسان زحمتی



* ورامین، متین ورامین – شهرداری ارومیه

ناظر: سعید درخشنده، داور اول: مسعود یزدان پناه و داور دوم: کیوان عابدزاده



* مشهد، میزان مشهد – سایپا البرز

ناظر: محمد حسین شفقی، داور اول: حسین پورکاشیان و داور دوم: داود نافعی



* تبریز، شهرداری تبریز – شهرداری زاهدان

ناظر: یونس حسن‌زاده، داور اول: اصغر کاظمی و داور دوم: علیرضا قریب



* بندرعباس، آلومینیوم المهدی بندرعباس – باریج اسانس کاشان

ناظر: اسماعیل صباغ، داور اول: محمد شاهمیری و داور دوم: احمدسرمست

