۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۴۷

سلیمانی فر خبرداد:

اکران فیلمهای سی امین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در یاسوج

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس انجمن سینمای جوان یاسوج از اکران فیلمهای سی امین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در یاسوج خبرداد.

قدرت الله سلیمانی فر به خبرنگار مهر گفت: این فیلمها طی سه روز در سالن سینما تک انجمن سینمای جوان یاسوج به نمایش درآمد.

وی افزود: در این جشنواره حدود 110 فیلم در دو بخش ملی و بین المللی در 19 باکس  به نمایش در خواهند آمد.

سلیمانی فر اظهار داشت: این جشنواره هر ساله با تلاش مجموعه انجمن سینمای جوانان یاسوج و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمایت ستاد مرکزی سینمای جوانان ایران در یاسوج برگزار می شود.

این مسئول عنوان کرد: فیلم مستند بهشت و ما از یاسوج نیز در بخش مستند این جشنواره حضور داشت.

وی همچنین از پخش و تحلیل فیلم مستند رودخانه لیان با حضور جمع کثیری از علاقمندان به سینما در انجمن سینمای جوانان یاسوج خبرداد.

سلیمانی فر عنوان کرد: این فیلم با حضور رامتین بالف کارگردان آن به نمایش در آمد و نقد و بررسی شد.

وی در پایان هدف از برگزاری این جشنواره را ارتقای سطح هنری هنرمندان فیلمساز استان و آشنایی با آثار منتخب فیلم کوتاه عنوان کرد.

 

