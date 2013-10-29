تقدیر از چهره های ورزشی در مسابقات جهانی کشتی پهلوانی/ علی دایی و حسین هدایتی تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طالقانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان با اشاره به اینکه در این دوره از مسابقات کشتی پهلوانی دو ورزشکار لرستانی شرکت دارند، اظهار داشت: متاسفانه آرش مردانی در این مسابقات شرکت نکردند که من از وی گلایه مند هستم ولی همین که نام لرستان در مسابقات باشد برای من کافیست.

وی با اشاره به شرکت شش کشتی گیر از ایران در این دوره از مسابقات بیان داشت: علاوه بر امین و اشکان مردانی از لرستان، احمد میرزاپور از استان خراسان رضوی، سعید ابراهیمی از استان همدان، سید رضا موسوی از استان همدان و فردین معصومی تیم ملی ایران را در این مسابقات همراهی می کنند.

سرپرست فدراسیون ورزشهای پهلوانی و زورخانه‌ای ایران با بیان اینکه از صبح پنج شنبه مسابقات آغاز می شود، افزود: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته 38 کشتی گیر از 31 کشور دنیا در این مسابقات حضور دارند.

طالقانی گرجستان، چین تایپه، آذربایجان، ترکیه، انگلیس، ایران، قزاقستان و ... را از جمله تیم های شرکت در این دوره از مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی ذکر کرد و بیان داشت: در این مسابقات 44 کشتی گیر روی تشک می روند که در مجموع با توجه به زمان 10 دقیقه ای در نظر گرفته شده برای هر کشتی و احتساب مسابقات مختلف کشتی گیران نزدیک به 22 ساعت کشتی می گیرند.

وی سطح این دوره از مسابقات را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: با توجه به اسامی ورزشکارانی که برای این دوره از مسابقات شرکت کرده اند پیش بینی می شود رقابتها در سطح بسیار بالایی برگزار شود.

سرپرست فدراسیون ورزشهای پهلوانی و زورخانه‌ای ایران عنوان کرد: مطابق آخرین آمار 44 کشتی گیر، 23 مربی و 18 مهمان خارجی که هیئت رئیسه فدراسیون هستند در این دوره از مسابقات حضور دارند.

طالقانی همچنین تجلیل از برخی چهره های شاخص ورزشی را از برنامه های جنبی این دوره از مسابقات عنوان کرد و بیان داشت: منصور برزگر، علی دایی، بهداد سلیمی، محمد بنا، محمد نصیری،علیرضا حیدری، طالب نعمت پور، داریوش ارجمند، عبداله عزیزی، علی دولتشاهی و حسین هدایتی از جمله این افراد هستند.

وی از مردم لرستان خواست با حضور در سالن مسابقات پهلوانان کشتی ایران را تشویق کنند، بیان داشت: همچنین شبکه ورزش پنج شنبه و جمعه صبح کشتی ها را به صورت مستقیم نمایش خواهد داد.

سرپرست فدراسیون ورزشهای پهلوانی و زورخانه‌ای ایران همچنین از وضعیت مطلوب تیم کشتی ایران در این دوره از مسابقات خبر داد و بیان داشت: ما تاکنون سه دوره برای این تیم اردو برگزار کردیم.

طالقانی افزود: تیم ایران شامل شش کشتی گیر است که همه صاحب نام بوده و دو نفر از آنها سابقه قهرمانی جهان را دارند و ما امیدواریم که در این دوره از مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی شاهد قهرمانی ایران باشیم هر چند که میزبانی و برگزاری مسابقات توسط لرستان و کشورمان برای ما یک قهرمانی بلامنازع محسوب می شود.