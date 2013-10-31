به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی بعدازظهر پنچشنبه در گردهمایی فعالان قضایی خراسان رضوی اظهار کرد: انتشار مقاله اي توهين آميز و تفرقه افكنانه در روزنامه بهار مصداق اقدامي ضدامنيتي و غيرقانوني بوده زيرا اين مقاله در آستانه عید غدیر با هدف تفرقه‌افکنی منتشر شده و مسئولان با اين اقدام نادرست و غيراخلاقي برخورد مي كنند.

وي ادامه داد: روزنامه بهار با درج اين مقاله به دنبال تشديد اختلاف فرقه اي بوده است و اين اقدام به هيچ عنوان قابل چشم پوشي و اغماض نيست.

وي سپس با اشاره به اينكه نبايد اعتماد مردم نسبت به دستگاه قوه قضائيه كاهش پيدا كند، افزود: يكي از وظايف اصلي معاونت فرهنگی در قوه قضائیه توجه و ترويج امور اخلاقی و فرهنگی است.

وي با تاكيد بر اينكه دستگاه قضا باید اطلاعات و دانش خود را افزايش دهد، تصريح كرد: بي ترديد اخلاق مداري و حركت در مسير قانون لازم و ملزوم دستگاه قضایی است و در اين راستا کسانی که در قوه قضائیه جذب می‌شوند باید از اصول اين دستگاه پيروي كنند.

معاون اول قوه قضائیه يادآور شد: افرادي كه در دستگاه قضا جذب شده اند بايد داراي روحيه اخلاق مداري باشند و در مسير قانون گام بردارند.