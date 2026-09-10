رشیدی: تولیدکنندگان در جنگ اقتصادی بار سنگینی بر دوش دارند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور استاندار کرمانشاه و نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، با تبریک و خیرمقدم به حاضران، از تلاش فعالان بخش تولید در شرایط سخت اقتصادی قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: امروز بیشترین بار مشکلات و سختی‌های اقتصادی بر دوش تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنکاران است و با وجود این شرایط، آنان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و چرخ صنعت و تولید کشور را به حرکت درمی‌آورند.

رشیدی با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: همان‌گونه که کشور در حوزه نظامی و دفاعی با تهدید و حمله مواجه است، اقتصاد نیز در معرض فشار و حمله قرار دارد و بخش مهمی از این شرایط را باید در چارچوب جنگ ترکیبی و هیبریدی مورد توجه قرار داد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همان‌طور که در حوزه نظامی و دفاعی باید از توانمندی لازم برخوردار باشیم و به لطف خداوند نیز توان دفاعی کشور موجب شگفتی دنیا شده است، در عرصه اقتصادی نیز باید برای تقویت توان کشور تلاش کنیم.

وی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هستند، گفت: نمایندگان مردم کرمانشاه آماده حمایت از صنعت، معدن و تولید هستند و هر جا نیاز به پیگیری و حمایت قانونی باشد، برای رفع موانع تولیدکنندگان در خدمت آنان خواهند بود.

رشیدی ادامه داد: البته بخشی از مشکلات نیز نیازمند مطالبه و پیگیری خود فعالان این حوزه است و تولیدکنندگان می‌توانند مسائل و مطالبات خود را با نمایندگان در میان بگذارند تا برای رفع موانع موجود اقدامات لازم انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه امروز بیش از گذشته به حضور جدی فعالان اقتصادی و حمایت از تولید نیاز دارد تا بتواند از نظر اقتصادی، اشتغال و شرایط اجتماعی، مسیر رشد و توسعه را با قدرت بیشتری دنبال کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در پایان برای موفقیت فعالان بخش صنعت و معدن و سربلندی ایران اسلامی ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدواریم ایران قدرتمندتر از همیشه به مسیر پیشرفت خود ادامه دهد و دشمنان این آب و خاک نیز در رسیدن به اهداف خود ناکام بمانند.