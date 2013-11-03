همایش استانی شیرخوارگان حسینی به میزبانی شهرستان فلاورجان

جعفر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال همایش استانی شیرخوارگان حسینی با حضور بیش از هشت هزار نوزاد زیر دو سال برگزار می شود که این مراسم با ویژه برنامه هایی برای نوزادان و والدین همراه خواهد بود و در محل امامزاده سید محمد شهر قهدریجان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه پنجمین همایش استانی شیرخوارگان حسینی به یاد حضرت علی اصغر (ع) برپا می شود، افزود: مداح این دوره از همایش، سعید نریمانی و سخنران آن، قاسم هاشمی، امام جمعه شهر قهدریجان خواهد بود.

آقایی با بیان اینکه تمامی مراسم ها و همایش های ویژه محرم و صفر با استقبال بسیار مردم شهرستان فلاورجان رو به رو می شود، گفت: مردم منطقه فلاورجان ارادت و علاقه بسیاری به امام حسین (ع) و خاندان او دارند و در تمامی برنامه های این ایام حضور پر شوری دارند.

مدیر امامزاده سید محمد شهرستان فلاورجان با اشاره به ویژه برنامه های متنوعی که در پنجمین همایش استانی شیرخوارگان حسینی برگزار می شود، ادامه داد: این همایش هر سال با استقبال بی نظیر مردم مناطق مختلف استان رو به رو می شود و امسال نیز پیگیری های بسیاری برای هر چه بهتر برگزار شدن این همایش انجام شده است.

آقایی در پایان یادآور شد: پنجمین همایش استانی شیرخوارگان حسینی با حضور میهمانان استانی و کشوری، روز جمعه 17 آبان ماه از ساعت 8:30 تا 11 صبح در محل امامزاده برگزار می شود.

