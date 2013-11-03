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۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۵۴

ابوترابی تاکید کرد:

مهلت سه ماه سرپرستی بر وزارت ورزش و جوانان 24 آبان به اتمام می‌رسد

مهلت سه ماه سرپرستی بر وزارت ورزش و جوانان 24 آبان به اتمام می‌رسد

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اعتراض یکی از نمایندگان مبنی بر پایان مهلت سرپرستی وزارت ورزش و جوانان گفت: رئیس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان تدبیری داشته باشد زیرا تا تاریخ 24 آبان ماه باید وزارت ورزش و جوانان وزیر داشته باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا سلیمی نماینده مردم  محلات در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز یکشنبه با اعلام اخطار قانون اساسی نسبت به عدم معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از سوی دولت به مجلس اعتراض کرد.

وی گفت: بر اساس قانون اساسی تنها برای سه ماه می‌تواند برای وزارتخانه‌ها سرپرست بگذارد. اگر تا پایان هفته وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی نشود، دولت تخلف کرده است.

سلیمی در خصوص تذکر دومش با اشاره به سوگند رئیس جمهور در قانون اساسی گفت: در سوگندنامه رئیس جمهور آمده است که رئیس جمهور باید پاسدار مذهب رسمی کشور باشد. تذکر من در ارتباط با مطالب روزنامه بهار است.

در ادامه حسن ابوترابی‌فرد نائب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به این اخطار گفت: دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان تا 24 آبان وقت دارد و در واقع مهلت سه ماه سرپرستی بر وزارتخانه 24 آبان به اتمام می‌رسد با این اوصاف تقریبا هنوز زمان برای اشتغال به کار وزیر وجود دارد.

وی افزود: رئیس جمهور تدبیری داشته باشد که تا آن تاریخ وزارتخانه با اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی، وزیر داشته باشد.

کد مطلب 2167879

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