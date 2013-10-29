انتخاب شریعتمداری نشانه هوشمندی و درایت روحانی بود

محسن علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: آقای شریعتمداری یکی از حامیان ورزش در همه سالهای گذشته بود که در زمان حضور بنده در فدراسیون شنا هم حمایت های خوبی از این فدراسیون داشتند. ایشان سابقه ورزشی هم دارد و در بخش جوانان هم می تواند مثمر ثمر باشد.

وی با بیان اینکه قرار است محمد شریعتمداری امور وزارت ورزش را تا معرفی گزینه نهایی به مجلس پیگیری کند خاطرنشان کرد: انتخاب آقای شریعتمداری که جزو مدیران آرام و با درایت دولت هستند نشان از تدبیر و هوشنمدی آقای روحانی دارد. ایشان فردی را برای سرپرست وزارت ورزش معرفی کردند که بتواند با صبر و بردباری که دارد اوضاع را برای حضور وزیر ورزش آماده کند.

نایب رئیس پیشین فدراسیون شنا خاطرنشان کرد: هدف دولت این است که این بار گزینه ای را به مجلس معرفی کند که بتواند رای اعتماد بگیرد. بنابراین این بار نمی خواهد خطا کند و قصد دارد بهترین گزینه را برای وزارت ورزش و جوانان در نظر بگیرد. باید به آقای روحانی به خاطر درایتی که داشته اند تشکر و قدردانی کنم.