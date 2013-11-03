رضا مصطفوی با معرفی آثار چاپ اولی انتشارات «عماد فردا» در نمایشگاه دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه 12 جلدی «ستارگان کویر» به قلم محمد ایزدی برای اولین‌بار در این نمایشگاه عرضه شد. در هر جلد از این مجموعه به یک سردار شهید استان کرمان پرداخته شده است.

او افزود: کتاب دیگر، «شکار کرکس‌ها»، نوشته سردار وفایی است که در 300 صفحه به نحوه شکل‌گیری قرارگاه فنی و مهندسی خاتم پرداخته شده است. علاوه بر دو عنوان فوق، رمان «یوسف پیامبر» نوشته فرج‌الله سلحشور را برای اولین بار در نمایشگاه دفاع مقدس عرضه کردیم.

مصطفوی اظهار داشت: انتشارات «عماد فردا» با 57 عنوان کتاب در نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس حضور دارد. از میان این آثار، کتاب «شکار کرکس‌ها» مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفته است.

مدیر انتشارات عماد فردا در ادامه به حضور پررنگ ناشران دولتی در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: از میان 120 ناشر شرکت‌کننده در این نمایشگاه، بالغ بر 80 ناشر دولتی یا وابسته به دولت حضور دارند که تبلیغات صورت گرفته پیرامون این نمایشگاه نیز بر محور این ناشران است.

وی افزود: چون ناشران خصوصی از لحاظ مالی نمی‌توانند با آن‌ها برابری کنند قاعدتا در این‌گونه نمایشگاه‌ها آن‌طور که باید دیده نمی‌شوند. اگر نمایشگاه تخصصی است، برای همه غرفه‌داران باید تخصصی باشد نه چند ناشر خاص.

این عضو مجمع ناشران انقلاب اسلامی تصریح کرد: موازی کاری در فعالیت ناشران بسیار دیده می‌شود. به‌عنوان مثال یک کتاب توسط یک ناشر منتشر می‌شود، بعد از گذشت مدتی همان کتاب با تغییر عنوان توسط انتشارات دیگری وارد بازار می‌شود. متاسفانه این‌گونه نمایشگاه‌های تخصصی هنوز نتوانسته بانی سلسله ارتباط‌هایی میان ناشران باشد تا از موازی‌کاری پرهیز کنند.

او در پایان اظهار داشت: در حوزه دفاع مقدس به‌عنوان مثال درباره شهدایی نظیر همت، آب‌شناسان و ... چند ناشر کتاب چاپ کرده‌اند. شخصیت و محتوای داستان یکی است، تنها تفاوت در عنوان کتاب دیده می‌شود. متولی جلوگیری از موازی‌کاری، وزارت ارشاد است.