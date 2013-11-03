فرهنگسرای کومش سمنان میزبان نمایشگاه پوستر عاشورایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سوقندی صبح یکشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه پوستر عاشورایی ضمن بیان تسلیت ماه محرم اظهار داشت: این نمایشگاه برای اولین بار با آثار ارسالی از 13استان کشور برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه 36 پوستر از هنرمندان استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، یزد، مازندران، کرمان، اردبیل، لرستان، قم، گلستان، البرز و سمنان به مدت پنج روز درنگارخانه فرهنگسرای کومش در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با تاکید بر اینکه هنرمندان طراح و گرافیست استان، پوسترهای خود را با مضامین محرم و عاشورا در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده اند عنوان کرد: این نمایشگاه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 16 تا 20 به روی علاقه مندان گشوده است.

نمایشگاه پوستر عاشورایی با حضور جمعی از مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان افتتاح شد.