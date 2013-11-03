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۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

فرهنگسرای کومش سمنان میزبان نمایشگاه پوستر عاشورایی شد

فرهنگسرای کومش سمنان میزبان نمایشگاه پوستر عاشورایی شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از برپایی نمایشگاه پوستر عاشورایی در فرهنگ سرای کومش سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سوقندی صبح یکشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه پوستر عاشورایی ضمن بیان تسلیت ماه محرم اظهار داشت: این نمایشگاه برای اولین بار با آثار ارسالی از 13استان کشور برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه 36 پوستر از هنرمندان استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، یزد، مازندران، کرمان، اردبیل، لرستان، قم، گلستان، البرز و سمنان به مدت پنج روز درنگارخانه فرهنگسرای کومش در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با تاکید بر اینکه هنرمندان طراح و گرافیست استان، پوسترهای خود را با مضامین محرم و عاشورا در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده اند عنوان کرد: این نمایشگاه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 16 تا 20 به روی علاقه مندان گشوده است.

 نمایشگاه پوستر عاشورایی با حضور جمعی از مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان افتتاح شد.

کد مطلب 2168142

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