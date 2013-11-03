به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده در نشست خبری بعد از پیروزی مقابل ذوب‌آهن اصفهان در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: این بازی یک بازی انگیزشی بود و از این نظر که هم بازیکنان آنها هم تیم ما دنبال این بودند که نیم‌فصل را به خوبی تمام کنند و فشارهای زیادی برای نتیجه نگرفتن بر ما بود و این فشارها، همدلی‌مان را بیشتر کرد.

وی افزود: ما می‌دانستیم که در نیمه دوم مسلط تر بازی کردیم و از بازیکنان خود در نیمه دوم استفاده کردیم؛ نیمه اول اگر در دقیقه 32 آن موقعیت را پنالتی گرفته بود، شاید شرایط از ابتدا تغییر کرد اما با وجود این برد باید بگویم ذوب‌آهن تیم قوی و بازیکنان خوبی دارد و آنها می‌توانند با قدرت به کار خودشان ادامه دهند.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن سورینت تهران با بیان اینکه از قبل می‌دانستیم که بازی سخت است، ادامه داد: بازی تیم‌های من با تیم‌های اصفهانی به دلیل شرایط فنی این تیم‌ها دشوار است اما به دلیل شناختی که من از آنها دارم، بازی‌های آسانی به شمار می‌رود و همانطور که دیده‌اید، ما مقابل سپاهان هم بازی خوبی از خود ارائه کردیم.

وی در ادامه تصریح کرد: ما از قبل می‌دانستیم که باید مثلث رجب‌زاده، حدادی‌فر و مسلمان را کنترل کنیم و بعد از آن نیز اجازه ندادیم که محمد صلصالی به آنها اضافه شود و اگرچه بازیکنان ذوب‌آهن اصفهان می‌خواستند خودشان را به من ثابت کنند اما ما بهتر از موقعیت‌های خود استفاده کردیم.

ابراهیم‌زاده با اشاره به خطای مسلمان روی بازیکن تیم راه‌آهن افزود: به نظرم خطای دقیقه 32 مسلمان روی بازیکن ما پنالتی اما داور آن را نگرفت ولی با این حال ما بعد از آن در نیمه دوم بازی شرایط را عوض کرده و با پیگیری بازیکنان خود به نتیهج رسیدیم و امیدوارم در نیم‌فصل دوم نیز تیم بهتری را به زمین بفرستیم.

وی با اشاره به مشکلات ذوب‌آهن یادآور شد: در نیمه اول دو پاس بلند و جاگیری غلط بازیکنان باعث گل خوردن ما شد و بعد از تعویض‌ها، سازمان دفاعی تیم خود را حفظ کردیم اما ضعف عمده ذوب‌آهن در کناره‌های خط هافبک بوده و در کنار آن این تیم مشکلاتی در قلب خط دفاعی داشت و ما از این مشکلات برای پیروزی استفاده کردیم.

سرمربی راه‌آهن در پاسخ به این سئوال که آیا پیروزی مقابل ذوب‌آهن به دلیل ده نفره شدن این تیم نبود، گفت: وقتی ذوب‌آهن ده نفره شد، عقب کشیده و در نیمه خودشان پاس‌کاری می‌کردند و همین مسئله کار ما را راحت کرد و به نظرم این تیم خسته نیز بود و این مسئله کار ما را آسان کرد.

وی پیرامون اینکه دلیل مشکلات دو سال گذشته ذوب‌آهن چه بوده، اضافه کرد: به نظرم تغییر مدیریت کار را برای ذوب‌آهن خراب کرد زیرا همه چیز در زمان اصغر دلیلی و فرشته سموعی خوب بود و این دو برای تیم مایه گذاشتند زیرا بارها شد که این دو نفر از جیب خود برای ذوب‌آهن خرج می‌کردند و ماه‌ها بعد آن را دریافت می‌کردند و این مسائل باعث موفقیت ذوب‌آهن شد. گاهی پول خرید بلیت هواپیما را نداشتیم. بارها پیش‌آمد که ما به خاطر این مساله از جیب مدیرعامل و بقیه خرج می‌کردیم اما بعدی‌ها این کار را نمی‌کردند.

وی در پاسخ به مدیرعامل پیشین ذوب‌آهن که نسبت به خوشحالی ابراهیم‌زاده از جدایی او واکنش نشان داده بود، گفت: ‌بهتر است که من اصلاً جواب او را ندهم زیرا همه چیز تمام شده اما در مورد اینکه من از ذوب‌آهن چقدر پول گرفتم، همه اسناد در فدراسیون وجود دارد و می‌شود آنها را بررسی کرد.