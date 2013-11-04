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۱۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۴۶

لیگ کریکت مردان؛

تیم ورزش و جوانان ایرانشهر قهرمان مرحله رفت شد

تیم ورزش و جوانان ایرانشهر قهرمان مرحله رفت شد

در فاصله یک روز به پایان مرحله رفت مسابقات لیگ کریکت مردان کشور ، تیم ورزش وجوانان ایرانشهر قهرمانی خود را مسجل کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین روز این مسابقات که در زاهدان جریان دارد، نماینده ایرانشهر برابر تیم فولاد کیوان یزد به برتری دست یافت تا قهرمانی خود را در مرحله رفت محرز کند. نتایج بازی‌های روز هفتم به این شرح است:

* ورزش و جوانان ایرانشهر 132 - فولاد کیوان یزد 131
* اتحاد تفتان زاهدان 121 - تربیت بدنی فارس 71
* لیاقت سراوان 169 - هیات انجمن های ورزشی گلستان 105
* منطقه آزاد چابهار 139 - شهرداری کنارک 138

جدول رده‌بندی لیگ کریکت مردان ایران در پایان هفتمین روز به این شرح است:

1- ورزش و جوانان ایرانشهر 6 برد، 1 باخت، 12 امتیاز
2- لیاقت سراوان 5 برد، 2 باخت، 10 امتیاز
3- شهرداری کنارک 5 برد، 2 باخت، 10 امتیاز
4- منطقه آزاد چابهار 4 برد، 2 باخت، 8 امتیاز
5- اتحاد تفتان زاهدان 3 برد، 3 باخت، 6 امتیاز
6- فولاد کیوان یزد 2 برد، 4 باخت، 4 امتیاز
7- هیات انجمن‌های ورزشی گلستان 1 برد، 6 باخت، 2 امتیاز
8- تربیت بدنی فارس 0 برد، 6 باخت، بدون امتیاز

کد مطلب 2168891

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