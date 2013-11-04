برگزاری مسابقه موتورسیکلت الکتریکی در دانشگاه شریف

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف با هدف گسترش مهارت های مربوط به طراحی اجرای ماشین، حفظ پویایی در زمینه تدوین فناوریهای نوظهور، کشف استعدادهای خلاق دانشجویان و گسترش زمینه های طراحی وسائل نقلیه پاک، از سال 1385 اقدام به برگزاری مسابقه ملی طراحی ماشین با همکاری اساتید دانشکده های مهندسی برق و مکانیک کرده است.

در این دوره از مسابقات که دوره چهارم طراحی ماشین محسوب می شود با توجه به اهمیت و جایگاه موتورسیکلت در صنعت وسائل نقلیه، پژوهشکده با رویکردی تازه طراحی و ساخت موتورسیکلت الکتریکی را به عنوان موضوع مهم در وضعیت کنونی کشور مدنظر قرار داده است.

موتور سیکلت هدف در این دوره از مسابقات یک موتورسیکلت دو سرنشین با قابلیتهای موردنظر برای کاربری شهری است به این معنا که با برق شهری شارژ می شود؛ با یک بار شارژ کامل 120 کیلومتر را می پیماید و سرعت بیشینه آن نیز حداقل 50 کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

این دوره از مسابقات با حضور 51 تیم از دانشگاههای سراسر کشور از مهرماه سال 91 آغاز شده و تاکنون مراحل طراحی آن به پایان رسیده است؛ در حال حاضر نیز در مرحله ساخت این مسابقات، 24 تیم حضور دارند که آزمون عملی آن 18 تا 21 آبان ماه جاری در پیست اتومبیلرانی آزادی برگزار می شود.

به گزارش مهر، اولین دوره مسابقه ملی طراحی ماشین با موضوع طراحی و ساخت خودروی الکتریکی تک سرنشین در سال 87 با 13 تیم به کار خود پایان داد؛ دومین دوره این مسابقات در سال 89 با حضور 37 تیم و با موضوع طراحی و ساخت خودروی الکتریکی دونفره برگزار شد و در سومین دوره این مسابقات نیز، تغییر سیستم سوخت رسانی یکی از انواع خودروهای ساخت داخل به انتخاب شرکت کنندگان به سیستم ترکیبی برقی - احتراقی (هیبرید) موضوع مسابقه قرار گرفت و با استقبال گسترده دانشجویان دانشگاههای کشور همراه شد.