هزینه میزبانی از آوارگان سوری در اردن/5 میلیارد و 300 میلیون دلار برای 2 سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سازمان ملل متحد اعلام کرد که هزینه میزبانی از بیش از 500 هزار آواره سوری در اردن طی سال های 2013 و 2014 حدود 5 میلیارد و 300 میلیون دلار خواهد بود که تاکنون تنها 777 میلیون دلار از آن تامین شده است.

این ارقام رسمی در پایان نشست غیر علنی نمایندگان آژانس های امداد رسانی سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده به آوارگان سوری در امان منتشر شد. به موجب این آمار، هزینه میزبانی از آوارگان سوری در اردن در سال 2013، 2 میلیارد و 100 میلیون دلار و در سال 2014، حدود 3 میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد شده است.

در همین حال "ابراهیم سیف" وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی اردن خاطرنشان کرد: میانگین هزینه حضور آوارگان سوری در اردن در یک سال حدود یک میلیارد و 700 میلیون دلار است. هزینه های مستقیم استقبال از سوری ها حدود 700 میلیون دلار در سال است و همچنین هزینه های مربوط به نیازهای زیرساختی بالغ بر 870 میلیون دلار در سال است.

وی با بیان این مطلب افزود: اغلب آوارگان سوری در شهرها و روستاهای اردن مستقر شده است و شمار آوارگانی که در اردوگاه ها اسکان داده شده اند بیش از 280 هزار نفر نیست که این امر نشان می دهد فشار بسیاری به بخش خدمات رسانی و زیرساخت های اردن وارد می شود.

طبق آمارهای سازمان ملل متحد، از آغاز بحران سوریه در مارس 2011 تاکنون حدود 550 هزار شهروند سوری به اردن فرار کرده اند. اردن دارای بیش از 370 کیلومتر مرز مشترک با سوریه است.