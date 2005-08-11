سلمان رشدي كتاب جديدي عليه مسلمانان منتشر ساخت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كتاب شاليمار دلقك كه مربوط به پسري كشميري است كه تبديل به يك مسلمان تروريست مي شود در فهرست بلند دريافت كنندگان جايزه "من بوكر" ( جايزه كتاب سال ) در سال 2005 قرار گرفته است.

اين كتاب كه هنوز منتشر نشده ديروز نامگذاري شد و قرار است در بخش كتابهاي تخيلي براي كسب جايزه ساليانه "من بوكر" كه اكتبر هر سال از سوي اين مؤسسه به يك نويسنده، انگليسي، ايرلندي و يا به يك نويسنده كشورهاي مشترك المنافع داده مي شود، قرار داده شود .

رشدي در اين كتاب به داستاني اشاره دارد كه در آن يك روحاني تندرو چگونه پسر نوجوان مسلماني را به يك تروريست تبديل مي كند.

گفته مي شود اين كتاب جنجال جديدي عليه سلمان رشدي مرتد در پي خواهد داشت كه خشم مسلمانان بويژه ساكنان شبه قاره را در پي خواهد داشت.

گرچه وي كه اصالتاً هندي است با نوشتن كتاب اخير خود سعي دارد تا به اصطلاح حس وطن پرستي خود در برابر كشمير نشان دهد ليكن نبايد انگيزه هاي ضديت اين نويسنده مرتد را با اسلام كه اصلي ترين محرك وي در نوشتن آثار ضد اسلاميش مي باشد ناديده گرفت.

سلمان رشدي نويسنده انگليسي هندي تبار در سال 1989 با نوشتن كتاب موهن آيات شيطاني و توهين به پيامبر بزرگ اسلام خشم مسلمانان جهان را بر انگيخت . درپاسخ به اين اقدام وي ، امام خميني رهبر كبير انقلاب اسلامي در فتوايي تاريخي وي را مرتد اعلام كرده ، اقدام به قتل وي را جايز شمردند .