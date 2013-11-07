به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقيمي صبح روز پنجشنبه در شوراي اداري شهرستان ساوه ضمن تشكر از زحمات مسئولين سابق ساوه افزود: گذشتگان زحمات زيادي براي توسعه همه جانبه ساوه كشيده اند و ما نيز بايد زحمات بيشتري براي اعتلاي توسعه اين شهرستان متحمل شويم.

وی اظهار داشت: ساوه داراي ويژگي هاي خاص از جمله قرارگرفتن در شاهراه مواصلاتي كشور،‌ بهره‌مندي از شاخصه هاي جمعيتي، وسعت سرزميني، موقعيت جغرافيايي، كشاورزي و همچنين برخورداري از بزرگترين شهرصنعتي كشور و نزديكي به پايتخت است كه اين امتيازات مهم جايگاه ساوه را در سطح استان و كشور برجسته و ممتاز كرده است.

مقيمي همچنين از اخذ تصميمات مهم و اساسي براي شهرستان ساوه در جلسه مشترك شوراي برنامه ريزي استان و شهرستان ساوه خبر داد و گفت: در این جلسه که امروز در فرمانداري اين شهرستان برگزار شد برخی مشکلات شهر ساوه بررسی و تصمیاتی برای رفع آن به تصویب رسید.

برخي مسئولين استان حقيقتا به ساوه كم لطفي مي كنند

تقوي امام جمعه شهر ساوه نيز با انتقاد از كم لطفي برخي مديران استان به شهرستان ساوه خطاب به استاندار مركزي گفت: برخی از مدیران با اهمال خود حقیقتا به این شهر صنعتی که می تواند اشتغال زایی خوبی برای کشور ایران ایجاد کند کم لطفی می کنند.

حجت الاسلام دكتر سيد حسين تقوی خواستار ارتقاي سطح اختيارات فرمانداري ويژه ساوه شد و ادامه داد: بنده مي‌توانم با اسم از مديراني كه حقيقتا به ساوه كم لطف هستند اسم ببرم و بنده به طور جدي از شما به عنوان استاندار استان مي خواهم تا از مديراني كه به شهرستان‌ها، از جمله شهرستان مهم ساوه توجه و نگاه عادلانه دارند استفاده كنيد.

نماينده مردم ساوه وزرنديه در مجلس شوراي اسلامي نیز با تقدير از بازديد شبانه استاندار مركزي و فرماندار ساوه از مناطق زلزله زده روستاي سنگك از توابع بخش نوبران ساوه، حاشيه نشيني در شهر ساوه را ناشي از موقعيت صنعتي و مهاجرپذير بودن اين شهرستان دانست و افزود : با مجوز كميسيون ماده 5 استانداري خدمات دهي مطلوب تري به حاشيه نشينان در روزهاي آينده آغاز خواهد شد.

دكتر شهلا ميرگلوبيات با انتقاد از عدم تصويب چارت فرمانداري ويژه ساوه گفت : عليرغم زحماتي كه در سال هاي گذشته براي تصويب فرمانداري وي‍ژه ساوه كشيده شده است، اما اختيارات اين فرمانداري ويژه نيست و مردم ساوه براي كوچكترين كار اداري بايد بعد مسافت ساوه تا اراك را تحمل كنند و ما از استاندار مركزي مي خواهيم تا اختيارات بيشتري به فرمانداري ويژه ساوه اعطا كنند.

تامين آب شرب ساوه را بزرگترين معضل اين شهرستان

رئيس مجمع نمايندگان استان مركزي تامين آب شرب ساوه را بزرگترين معضل اين شهرستان ذكر كرد و افزود: با تمام تدابير اتخاذ شده ديگر نمي توانيم به مردم قول بدهيم كه چه زماني مشكل آب شرب ساوه حل خواهد شد.

ميرگلوبيات گريزي هم به اوضاع صنايع در ساوه زد و افزود: اوضاع صنعت در بزرگترين شهرصنعتي كشور اورژانسي است و بايد مشكلات صنعتگران در ساوه سريعا مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد.

بسياري از كارگران در ساوه امنيت شغلي ندارند

وي گفت: بسياري از كارگران در ساوه امنيت شغلي ندارند و با قراردادهاي سفيد امضا گاها تا چهار ماه حقوق خود را نگرفته اند و يا به راحتي تعديل مي شوند.

وي تخصيص اعتبارات بيشتر جهت اتمام پرو‍ژه تصفيه خانه ساوه ، پروژه فاضلاب ساوه ، انتقال آب از سرشاخه هاي دز به اين شهرستان ، آسفالت راه ها ، كنارگذر ساوه ، تعريض جاده قديم ساوه به همران ، و پروزة هاي گازرساني را از ديگر درخواست هاي خود از استاندار مركزي دانست و ابراز اميدواري كرد مشكلات و معضلات شهرستان وي‍ژه ساوه هرچه سريعتر مرتفع گردد.

گفتنی است استاندار مرکزی در اولين سفر رسمي خود به ساوه که امروز در حال انجام است مورد استقبال رسمي مسئولين اين شهرستان قرار گرفت.

استاندار مركزي به همراه معاونين و برخي اعضاي شوراي برنامه ريزي استان، در بدو ورود به ساوه با حضور در گلزار شهداي اين شهر ضمن اداي احترام و تكريم مقام شامخ شهداي گرانقدر ساوه اي ، بر سر مزار مرحوم آيت الله مطهري امام جمعه سابق ساوه و مرحوم حجت الاسلام اسلامي نماينده فقيد ساوه وزرنديه در ادوار هفتم و هشتم مجلس شوراي اسلامي نيز حضور يافت و با قرائت فاتحه اي ياد و خاطره آنان را گراميداشت.