230 آموزگار در ساوه راه های مقابله با بیماری های نوپدید را فراگرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی دو روزه ، شرکت کنندگان در خصوص بیماری های دهان و دندان دانش آموزان و شیوه های مراقبتی آن ، پدیکلوز و پیشگیری از آن ، خوراکی مفید و غیر مفید و تغذیه سالم و نیز صدمات استفاده از ظروف یکبار مصرف زیر نظر کارشناسان و پزشکان شبکه بهداشت آموزش هایی را فراگرفتند.



کارگاه آموزشی " بلوغ و مسائل مربوط به آن" در ساوه برگزار شد

کارگاه آموزشی " بلوغ و مسائل مربوط به آن " به مدت یک روز ویژه مشاوران مدارس ساوه برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با مشارکت کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان ساوه برگزار شد، با توجه به حساسیت دوران نوجوانی و مسأله بلوغ ، مشاوران مدارس زیر نظر اساتید مربوطه با مسائل، تغییرات و تحولات روحی و جسمی نوجوانان دراین دوره و لزوم برخورد و مواجه صحیح با دوران بلوغ آشنا شدند

همچنین در این کارگاه آموزشی مشاوران مدارس ساوه ضمن ارائه دیدگاه های خود به بیان برخی تجربیات و اقدامات خود در این خصوص پرداختند.

صدورگواهينامه پايان دوره آموزشي قرآن كريم درساوه

مسؤل امور قراني اداره تبليغات اسلامي شهرستان ساوه از صدور گواهینامه قران خبر داد و گفت: فعاليت مؤسسات قرآني وخانه هاي قران روستايي در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ اسلامي بامحوريت قرآن كريم،اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش قرآن درسطوح مختلف سني نموده است.

حسين تيموري افزود: دوره های آموزشي درسطوح مختلف سني ازتاريخ15 خرداد لغايت 25 شهریور درشهرستان ساوه انجام گرديد ودر پايان ازبين شركت كنندگان كه حايزكسب نمره قبولي شدند.

بر پايي نمايشگاه هفته سلامت روان در شركت گاز استان مركزي

رييس روابط عمومي شركت گاز استان مركزي از برگزاري نمايشگاهي تحت عنوان هفته سلامت روان در شركت گاز استان مركزي خبر داد.

غلامعلي صيادي با بیان اینکه اين نمايشگاه با هدف ارتقاء آگاهي و تغيير و اصلاح نگرش كاركنان صنعت نفت نسبت به سلامت روان بوده برگزار شده است گفت: همزمان با برپايي نمايشگاه برشورهايي در زمينه هايي ارتقاء سلامت كاركنان و خانواده هاي آنها توزيع و همين امر موجب استقبال كاركنان از اين نمايشگاه شد.

اهدای خون کارکنان شرکت گاز استان مرکزی

در پي اطلاعيه بانک خون مبني بر اعلام نياز کشور به خون، جمعي از کارکنان شرکت گاز استان مرکزی با حضور در بانک خون استان مرکزی واحدی از خون خود را به نيازمندان اهداء نمودند.

بر پايه اين گزارش کارکنان اين شرکت سالانه چندين مرحله اقدام به اين امر خداپسندانه مي‌نمايند و واحدي از خون خود را به نيازمندان اهداء مي‌کنند.



