بازی تراکتور و استقلال با نتیجه مساوی به اتمام رسید/ بارش باران در ورزشگاه یادگار امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، میثم بائو، محمد نصرتی از تیم تراکتور سازی و نکونام ،رحمتی از تیم استقلال با کارت زرد توسط سعید مظفری زاده داور این دیدار جریمه شدند.

در دیگر حاشیه های این دیدار می توان به حضور مهدی تاج نائب رئیس فدراسیون فوتبال و پزشکیان نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی و دوتماشاگر ژاپنی اشاره کرد.

اعلام سه دقیقه وقت اضافی توسط داور چهارم بازی با اعتراض فرهاد پور غلامی مربی تیم تراکتور سازی تبریز مواجه شد در حالیکه به نظر می رسید وقت های تلف شده این بازی بیش از سه دقیقه باشد.

تیم تراکتور سازی تبریز با این مساوی26 امتیازی شد و به یک قدمی صدر رسید و تیم استقلال نیز با این مساوی 24 امتیازی شد.