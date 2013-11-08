به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از تساوی دو تیم استقلال با تراکتورسازی در نشست خبری اظهار داشت: تشکر می کنم از حضور تماشاگران. چند مدتی بود که چنین تماشاگری در ورزشگاه نبود و این زنده بودن فوتبال در تبریز را نشان داد.

وی ادامه داد: بازی فیزیکی و جانداری بود. خط میانی تیم تراکتورسازی را پرس کرده بودیم. می توانستیم به پیروزی برسیم اما به این هدف نرسیدیم. تراکتور در این بازی مالکیت توپ را در اختیار داشت اما فرصت های زیادی نداشت. آنها فقط روی یک توپ بلند صاحب فرصت شدند.

امیر قلعه نویی تاکید کرد: بعد از آنکه گل زدیم دو فرصت دیگر برای گلزنی داشتیم که حامد لک با واکنش هایش مانع از افزایش گل هایمان شد. ما در این مسابقه دو هدف را طراحی کرده بودیم. اول اینکه با امتیاز از زمین خارج شویم و دوم اینکه سه امتیاز بازی را بگیریم که خوشبختانه به هدف اولمان رسیدیم.

وی ادامه داد: اگر خط هافبک و دفاع ما کم اشتباه بود می توانستیم برنده باشیم. به جلالی بابت بازی تیمش تبریک می گویم چرا که تراکتورسازی هم می توانست برنده باشد.

قلعه نویی در مورد دفاعی بازی کردن استقلال گفت: بعد از گل استقلال چند لایه دفاعی درست کردیم چرا که اگر جلو می کشیدیم سرعت انصاریفرد به ضرر ما تمام می شد.به نظرم اگر هافبک های ما باهوش تر بودند و مهاجمان را بیشتر تغذیه می کردند گل دوم را به ثمر می رساندیم.

وی ادامه داد: در پنج دقیقه آخر بازی تیم ما را جرات بیشتری بازی کرد اما متاسفانه نتوانستیم از تله هایی که برای تراکتور گذاشته بودیم استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد شرایطی که این تیم در نیم فصل اول داشت گفت: وقتی پارسال تیم لیگ تعطیل شد ما شش هفته بدنسازی را خوب انجام ندادیم چرا که بازیکنانمان در اختیار تیم ملی بود. به همین خاطر نه خوب بدنسازی کردیم و نه خوب ریکاوری انجام دادیم. تیم ما هم خیلی دیر جمع شد و فشردگی بازی ها هم باعث شد بازی هایی که مد نظر خودمان است انجام ندهیم.

امیر قلعه نویی ادامه داد: با این حال هر چند بازیکنان ما دوباره به اردوی تیم ملی می روند اما خوشحالم که در نیم فصل دوم موجودیت استقلال را در اختیار خواهیم داشت و قطعا در نیم فصل دوم تیم بهتری را در اختیار خواهیم داشت.

وی درباره حضور فرشاد احمدزاده بازیکن جوان تراکتورسازی در بازی مقابل استقلال گفت: می‌ترسم حرفی بزنم و برایمان هزار حرف و حدیث درست کنند! به هر حال همین که جلالی یک بازیکن جوان را معری کرده است، خودش جای امیدواری دارد. این بازیکن می‌تواند پدیده امسال لیگ شود. از دقایقی که وی وارد زمین شد، فشار بیشتری به ما آمد.

خبرنگاران در ادامه نشست خبری، سئوالاتی را درباره شعار هواداران تراکتورسازی علیه سرمربی استقلال پرسیدند. امیر قلعه نویی در واکنش به این سئوال گفت که فقط به سئوالات فنی جواب می‌دهد. مجددا یکی دیگر از خبرنگاران تبریزی نظر قلعه نویی را درباره درگیری نکونام و بائو پرسید که سرمربی استقلال از خبرنگاران پرسید "آیا این سئوال فنی است"؟

وی در مورد حساسیت هایی که در صدر جدول است گفت: نزدیکی امتیازها باعث شد همه تیم هایی که صدر جدول هستند شایستگی های خوبی داشته باشند برای قهرمانی. بستگی به این دارد که در نیم فصل دوم کدام تیم بتواند از موقعیت هایش بهتر استفاده کند.

تیم‌های فوتبال استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز بعد از ظهر جمعه در چارچوب مسابقات هفته پانزدهم لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.