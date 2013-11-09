مذاکرات سه جانبه ایران،امریکا و اتحادیه اروپا تا دقایقی دیگر دنبال می شود/ تلاش برای رسیدن به متن مشترک

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، نشست سه جانبه ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا که از بعد از ظهر دیروز با حضور کاترین اشتون، محمدجواد ظریف و جان کری آغاز شده بود تا دقایقی دیگر از سر گرفته می شود.

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران پیش ازآغاز این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دیشب حدود ساعت 1 خوابیده ایم و از ساعت پنج صبح امروز مشغول مذاکرهو مشورت داخلی هستیم و اکنون نیز به سمت محل مذاکرات می رویم.

وی افزود: مذاکرات شب گذشته خیلی سنگین بود.

این منبع آگاه در پاسخ به این سوال که آیا امروز در نشست سه جانبه در مورد بیانیه مشترک به توافق خواهید رسید؟ گفت: سعی می کنیم.

وی ادامه داد: ممکن است این توافق حاصل شود و ممکن است این طور نشود، اما ما امیدواریم و به سمت مذاکرات می رویم.