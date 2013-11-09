نادری از کارگردانی "بچه نشو پسر" انصراف داد

علیرضا نادری کارگردان سینما و تئاتر با بیان این مطلب که از کارگردانی فیلم سینمایی "بچه نشو پسر" انصراف داده است به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه با سیستم تهیه‌کنندگی سیدزاده موافق نبودم، ترجیح دادم از ادامه همکاری با او انصراف دهم. سیستم تهیه‌کنندگی سیدزاده همان سیستم مرسوم در سینمای ایران است و اگر قرار بود با این سیستم کنار بیایم، پیش از این وارد سینمای ایران شده بودم.

وی ادامه داد: سیدزاده می تواند به تهیه کنندگی فیلم سینمایی "بچه نشو پسر" با هر کارگردانی که می‌خواهد ادامه دهد اما من دیگر در این پروژه حضور نخواهد داشت.

نادری با اشاره به اینکه "پدرکشی" و "بچه نشو پسر" دو فیلمنامه متفاوت از یک موضوع اجتماعی است، بیان کرد: به زودی با پیدا کردن یک سرمایه‌گذار مناسب تولید "پدرکشی" را آغاز خواهم کرد، اما هنوز زمان دقیق آغاز فیلمبرداری این فیلم سینمایی مشخص نیست.

نادری در پایان تاکید کرد: تفاوت زیادی میان دو فیلمنامه "پدرکشی" و "بچه نشو پسر" وجود دارد و نمی توان این دو را یک فیلمنامه دانست.

در ابتدای سال جاری سید امیر سیدزاده، فیلمنامه ای را با نام "بچه نشو پسر" به کارگردانی علیرضا نادری به شورای نظارت و ارزشیابی ارسال کرد که بعد از گذشت مدتی پروانه ساخت این فیلم سینمایی صادر شد. طی ماه های اخیر فیلمنامه این فیلم سینمایی بارها بازنویسی شده و نام آن به "پدرکشی" تغییر کرد. این فیلم سینمایی در مرحله پیش‌تولید و با انتخاب بازیگرانی چون مهدی هاشمی و نیما نادری برای حضور در این فیلم سینمایی انتخاب شدند اما بعد از مدتی خبرهایی از انصراف تهیه کننده از ساخت این فیلم سینمایی منتشر که بعد توسط سیدزاده تکذیب شد.

گرچه در خبرها نام فیلمی که سیدزاده قرارست بسازد "پدرکشی" اعلام شده ولی نادری می گوید "بچه نشو پسر" و "پدرکشی" دو فیلمنامه مجزا هستند و آن متنی که در اختیار سیدزاده است همان "بچه نشو پسر" است که حال وی آن را نخواهد ساخت.