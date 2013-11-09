دیدار سه جانبه ظریف،اشتون و وزیر خارجه فرانسه برگزار شد/کارشکنی فرانسه و حمایت انگلیس و آلمان از روند مذاکرات

به گزارش خبرنگار مهر، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه،جواد ظریف وزیر خارجه ایران دقایقی پیش با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشستی سه جانبه برگزار کردند.

برخی رسانه های غربی فرانسه را عامل اصلی عدم پیشرفت مذاکرات ایران با 3+3 معرفی کرده اند.

دیدار سه جانبه کاترین اشتون ، محمد جواد ظریف و جان کری قرار بود از ساعت 8:30 صبح به وقت ژنو(11 به وقت تهران) آغاز شود اما این مذاکرات به دلیل جلسات داخلی به تعویق افتاد و حدود ساعت 11.30 به وقت محلی دیدار سه جانبه با لوران فابیوس آغاز شد.

همچنین ویلیام هیگ وزیرامورخارجه انگلیس، گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان و محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران و اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشستی چهارجانبه وارد مذاکره شدند.

در عین حال یک منبع نزدیک به هیات مذاکره کننده ایرانی درباره ملاقات چهارجانبه ظریف با خانم اشتون و ویلیام هیگ و گیدرو وستروله گفت: رایزنی در خصوص موضوعات جاری در گفتگو ها مهمترین محور بحث ها بود و المان و انگلیس حمایت خود را از روند کلی گفتگوها اعلام کردند.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.