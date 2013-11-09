جنوب کرمان سومین قطب تولید مرکبات کشور/ پرتقال ارگانیک کرمان گنجی در دست کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان در کنار باغهای گسترده پسته و خرما یکی از بزرگترین مجموعه باغهای مرکبات کشور را نیز در خود جای داده و اینگونه است که یک سوم از باغهای میوه مثمر کشور در استان کرمان است.

در حالی تصور بر این است که کرمان استانی کویری و فاقد منابع آبی مورد نیاز است که در جلگه گسترده جنوب استان کرمان یکی از گسترده ترین باغهای مرکبات کشور جای گرفته است و در کنار باغهای جنوب کرمان باغهای گسترده مرکبات بم نیز خودنمایی می کند که از مهمترین تولید کنندگان مرکبات کشور است با این وجود این روزها برداشت مرکبات از باغهای مرکبات جنوب کرمان آغاز شده است که در این میان پرتقال واشنگتن در صدر محصولات قرار دارد.

گنج نارنجی کشاورزان شش شهرستان جنوبی کرمان

جنوب استان کرمان به تولید مرکبات ارگانیک و فاقد هر گونه عامل شیمیایی از جمله کود و سم معروف است اما آنچه که بیش از سایر مواد مرکبات کرمان را مورد توجه قرار داده است طعم و مزه این محصول به خصوص در کوهستانها است.

مرکبات کوهستانهای جنوب کرمان به لحاظ طعم و رنگ ویژگیهای منحصر به فرد خاص خود را دارد و به سادگی کیفیت بارز آن از مرکبات سایر استانها قابل تمایز است.

بیشترین میزان سطح تولید مرکبات در اختیار مازندران و فارس و در سومین جایگاه جنوب استان کرمان است که بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخلی و خارجی را تامین می کند.

ذخیره سازی مرکبات جنوب کرمان برای تامین نیاز استانهای مختلف در ایام نوروز

همچنین هر ساله مرکبات جنوب استان کرمان با ذخیره سازی مرکبات سه تا چهار استان کشور و نیاز بازار کرمان را در ایام نوروز برطرف می کند و ذخیره سازی این محصول با آغاز فصل برداشت شروع می شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان به خبرنگار مهر بیان داشت: طبق بررسیهای صورت گرفته در آزمایشگاهها مرکبات جنوب کرمان عاری از هر گونه عامل شیمیایی است و از این جهت بسیار حائز اهمیت است.

مجید درینی ادامه داد: همچنین مبارزه با آفات در باغهای مرکبات جنوب کرمان کاملا بیولوژیک و با استفاده از حشرات انجام می شود.

وی افزود: سطح زیر کشت این محصول در شهرستانهای شش گانه جنوبی 38 هزار هکتار است و در مجموع در سال جاری پیش بینی برداشت 550 هزار تن محصول صورت گرفته است.

درینی ادامه داد: رتبه سوم تولید محصول مرکبات نیز در اختیار جنوب استان است که به جز محصولات تولیدی در شرق استان در نظر گرفته می شود.

صادرات محصول به کشورهای مختلف

وی با اشاره به پتانسیلهای بالای کشاورزی در جنوب کرمان گفت: کشت مرکبات در شهرستانهای جنوبی از گذشته انجام می شده است و از جمله مهمترین زمینه های اشتغال این مناطق محسوب می شود.

درینی طعم مرکبات را بسیار خاص و مورد توجه مشتریان خارجی و داخلی مرکبات برشمرد و افزود: در راستای مبارزه با آفات نیز از راههای بیولوژیک از جمله رها سازی حشرات مفید در سطح باغها انجام شده است.





وی مهمترین مشکل کشاورزی جنوب کرمان را خشکسالی و کمبود آب دانست و افزود: با وجود کمبود آب اما خوشبختانه میزان تولید محصول در سال جاری قابل توجه بوده است.



وی افزود: جنوب کرمان به تولید محصولات ارگانیک و بدون استفاده از کود شیمیایی و سموم شیمیایی باغی به خصوص در بحث تولید انواع مرکبات شهرت دارد و در سال جاری شاهد افزایش تولید محصول در این منطقه هستیم.

محمد قاسمی، کارشناس کشاورزی جنوب کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: بیش از 550 هزار تن انواع مرکبات در جنوب کرمان تولید می شود که از کیفیت بالایی برخوردار هستند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از باغهای جنوب کرمان به کشت مرکبات اختصاص دارد و این امر حتی در مناطق کوهستانی نیز دیده می شود.

وی با کیفیت ترین محصول تولیدی در این مناطق را پرتقال واشنگتن دانست و گفت: این محصول از توزیع بالایی برخوردار است و به مرور برداشت می شود و در اقتصاد خانوار جنوب کرمان بسیار با اهمیت است.

قاسمی عنوان کرد: هم اکنون کار برداشت با حضور گسترده کشاورزان در باغها در حال انجام است و پیش بینی می شود 900 هزار نفر روز برای برداشت کل محصول اختصاص می یابد.

وی گفت: بیش از 15 هزار نفر نیز در تولید این محصول فعالیت داشته اند.

وی اظهارداشت: هم اکنون برداشت لیمو شیرین و واشنگتن درحال انجام است و پس از آن برداشت مرسلی و گریپ فروت و ارقام میان رس آغاز می شود و درنهایت نیز در دی ماه نارنگی اورلاندو و پرتقال محلی و در نهایت در بهمن ماه نارنگی محلی و ماه آخر سال برداشت والنسیا انجام می شود.

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گزارش: علی اسد آبادی