به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر شنبه در جریان بازدید میدانی از پروژههای عمرانی شهر بوشهر ضمن بررسی روند پیشرفت طرحها بر ضرورت رفع موانع موجود و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تسریع در اجرای پروژههای شهری تأکید کرد.
فرماندار بوشهر در این بازدید که با همراهی شهردار بوشهر معاون عمرانی و جمعی از مدیران شهرداری انجام شد از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پروژههای فعال عمرانی و طرحهای اولویتدار شهر قرار گرفت.
وی در این بازدید با اشاره به اینکه بخشی از پروژههای عمرانی مستقیماً از مطالبات مردمی نشأت گرفته است، اظهار داشت: رفع گرههای ترافیکی بهبود دسترسیهای شهری و کاهش معضل آبگرفتگی معابر از جمله اولویتهایی است که باید با نگاه ویژه دنبال شود.
فرماندار بوشهر در ادامه با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، افزود: هدف از این بازدیدها صرفاً بررسی وضعیت پروژهها نیست بلکه تلاش میشود با شناسایی دقیق موانع و ایجاد هماهنگی میان دستگاهها زمینه برای تسریع در اجرای طرحهایی که تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان دارند فراهم شود.
وی در جریان بازدید از پروژه فرهنگسرای باغ بهزاد، با تقدیر از پیشرفت خوب پروژه در ماه های اولیه، بر تمرکز برای پایان طرح در تاریخ اعلام شده تاکید کرد.
فرماندار بوشهر در بازدید از پروژهای ساحل ریشهربا اشاره به ضرورت برگزاری جلسات هماهنگی در خصوص ساماندهی وضعیت موجود افزود با توجه به پیش بینی بارندگی های امسال باید پیش از بحران ضمن تکمیل دیواره های حفاظتی و لایروبی دره ریشهر، آمادگی کامل داشته باشد و این آمادگی و هماهنگی رمز موفقیت در مدیریت شرایطهای گوناگون است.
وی در بازدید از پروژه های عمرانی ساحل بوشهر با قدردانی از تلاشهای شهرداری و مجموعه شهرداری بوشهر، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همافزایی و همکاری همه دستگاهها شاهد تسریع در اجرای پروژههای عمرانی باشیم.
گفتنی است در این بازدید، شهردار و معاون عمرانی شهرداری بوشهر ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژهها چالشهای موجود و ضرورت اجرای برخی طرحهای جدید را برای فرماندار تشریح کردند و مقرر شد جلسه هماهنگی با دستگاههای اجرایی و استانداری در اسرع وقت برگزار شود.
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