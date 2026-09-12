جهانیان: دشمن به دنبال تبدیل فشارهای خارجی به نارضایتی داخلی است

به گزارش خبرگار مهر، احسان جهانیان عصر شنبه در نشست کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب استان بوشهر با تقدیر از تلاش دستگاههای مختلف در برگزاری برنامههای هفته وحدت، هفته دولت و هفته وقف، با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: دشمن علاوه بر تلاش و شیطنت در حوزه تنشهای نظامی، جنگ روانی و شناختی را نیز بهصورت مستمر دنبال میکند و تلاش دارد با ناامیدسازی مردم و ایجاد تفرقه میان آحاد جامعه، اهداف خود را محقق سازد.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی جنوب کشور و تنگه هرمز افزود: اقتدار جمهوری اسلامی ایران در این منطقه و توانمندی کشور در صیانت از این عرصه راهبردی به جهانیان اثبات شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد: این اقتدار حاصل تلاش و مجاهدت نیروهای نظامی، حمایت و همراهی دولت و حضور و پشتیبانی مردم است و تداوم آن نیازمند حفظ انسجام و همبستگی ملی است.
فشار دشمن محدود به عرصه نظامی نیست
جهانیان با اشاره به تشدید تحریمهای اقتصادی تصریح کرد: اقدامات دشمن تنها به عرصههای نظامی و اقتصادی محدود نمیشود و جبهههای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و رسانهای نیز از عرصههای فعال دشمن هستند.
وی ادامه داد: دشمن تلاش میکند فشارهای خارجی را به نارضایتی داخلی تبدیل کند و از مشکلات و کاستیهای موجود برای ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت بهره بگیرد؛ بنابراین در چنین شرایطی باید نسبت به آثار و پیامدهای اظهارنظرها و اقدامات اجتماعی و سیاسی هوشیاری بیشتری وجود داشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: همه مسئولان، نخبگان و صاحبان تریبون باید شرایط حساس کنونی را در نظر داشته باشند، چراکه گاهی یک اظهارنظر یا اقدام از سوی یک فعال سیاسی و اجتماعی میتواند، آگاهانه یا ناآگاهانه، در مسیر ایجاد نارضایتی و شکاف اجتماعی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
ضرورت تقویت وحدت مذهبی و اجتماعی
جهانیان بر ضرورت توجه ویژه به وحدت مذاهب تأکید کرد و افزود: مدیران و فعالان فرهنگی و دینی باید با تغییر نگاه و برنامهریزی مناسب، زمینه اقناع، رفع ابهام و جذب افراد در دایره ایرانی و اسلامی را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: مقابله با برنامههای تفرقهافکنانه دشمن صرفاً با اقدامات امنیتی امکانپذیر نیست، بلکه در کنار اقدامات لازم، باید از ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و رسانهای برای تقویت همبستگی و اعتماد عمومی استفاده شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در پایان اظهار کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی، تقویت ارتباط با همه اقشار جامعه و کاهش زمینههای نارضایتی از مهمترین الزامات امنیت اجتماعی در شرایط کنونی است و همه دستگاهها باید در این مسیر نقشی فعال، هوشمندانه و مسئولانه ایفا کنند.
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