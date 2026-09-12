به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی عصر شنبه در مراسم بهره‌برداری از قطار پنج‌ستاره «کرمان ـ مشهد مقدس» با اشاره به راه‌اندازی این قطار اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی مردم عزیز کرمان، ارتقای کیفیت قطارهای مسافربری استان بود که خوشبختانه با پیگیری‌های زیادی که صورت گرفت، امروز شاهد راه‌اندازی قطار پنج‌ستاره «کرمان ـ مشهد مقدس» هستیم.

وی افزود: این قطار رشته پیوند جدیدی با آستان مقدس حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) است و می‌توان از آن به‌عنوان یک رویداد معنوی یاد کرد که نقش ویژه‌ای در توسعه گردشگری و پاسخ به یکی از مطالبات مردم کرمان دارد.

طالبی، با اشاره به پیگیری برای راه‌اندازی قطار پنج‌ستاره «کرمان _ تهران» اظهار کرد: برای قطار پنج‌ستاره تهران هم مدیرعامل راه‌آهن کشور قول دادند که در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های موجود در تأمین لوکوموتیو و تجهیزات مورد نیاز، امیدوارم مسیر تهران نیز از قطار پنج‌ستاره برخوردار شود.

استاندار کرمان همچنین از پیگیری برای تشکیل شرکت ریلی ویژه استان با مشارکت سرمایه‌گذاران بومی خبر داد و گفت: در صورت تحقق این موضوع، کرمان می‌تواند به مبدأ حرکت قطارهای مسافربری به نقاط مختلف کشور تبدیل شود

طالبی، درباره بهسازی مسیر «کرمان ـ زرند ـ بافت» نیز گفت: اقداماتی در این زمینه انجام شده است، اما کافی نیست و پیگیری‌ها برای تأمین اعتبار مناسب و تکمیل این مسیر ادامه دارد.

وی با اشاره به بالا بودن برآورد اعتبار مورد نیاز برای اصلاح این مسیر، تأمین کامل اعتبار پروژه در شرایط فعلی را دشوار دانست و افزود: تأمین اعتبار این پروژه به‌تدریج در حال انجام است.

مقام عالی دولت در کرمان همچنین از پیگیری برای تکمیل ایستگاه‌ها و مسیرهای ریلی نیازمند توجه ویژه در این استان خبر داد و گفت: انتقال راه‌آهن سیرجان به مجموعه‌ای در کرمان همچنان از مطالبات جدی استان است.

استاندار کرمان افزود: مجوزی برای پارک لجستیک راه‌آهن سیرجان صادر شد و این طرح با توجه به نقش آن در افزایش درآمد راه‌آهن و استفاده از ظرفیت ریلی برای انتقال بار، به‌ویژه از مبدأ و مقصد سیرجان در منطقه ویژه اقتصادی؛ مورد توجه جدی قرار دارد.

طالبی، با اشاره به برنامه‌های استان کرمان برای توسعه حمل‌ونقل ریلی گفت: در برنامه‌ای که با راه‌آهن دنبال می‌کنیم، افزایش تعداد رام‌های قطار در دستور کار قرار دارد تا بخشی از مطالبات مردم در این زمینه پاسخ داده شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با همراهی مسئولان استان، نمایندگان مجلس و مجموعه راه‌آهن کشور، نقش راه‌آهن در جابه‌جایی کالا و بار و همچنین مسافر در استان کرمان افزایش یابد و زمینه توسعه گردشگری و رفاه مردم استان فراهم شود.

هفدهمین قطار پنج‌ستاره در دولت چهاردهم راه‌اندازی شد

معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، نیز در این مراسم گفت: قطاری که امروز از کرمان به مقصد مشهد مقدس راه‌اندازی شد، هفدهمین قطار پنج‌ستاره‌ای است که در دولت چهاردهم راه‌اندازی می‌شود.

غلامحسین کریمی، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه حمل‌ونقل ریلی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مهم، با وجود همه تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و توسعه شبکه ریلی بوده است.

معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: توسعه کریدورهای ریلی، قطارهای حومه‌ای و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل ریلی از جمله محورهای مورد توجه در این رویکرد است و راه‌اندازی قطارهای پنج‌ستاره نیز از سوی شرکت‌های مسافری در همین راستا انجام می‌شود.

کریمی، با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل ریلی در استان کرمان گفت: این شرایط و وضعیت به هیچ‌وجه شایسته مردم کرمان نیست.

لزوم توجه بیشتر به ظرفیت ریلی سیرجان

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به هماهنگی و وفاق میان مسئولان استان گفت: آنچه در استان کرمان در حال رقم خوردن است، در سایه وحدت، هماهنگی و انسجام مسئولان اتفاق می‌افتد.

شهباز حسن‌پور، افزود: تیمی مؤمن، متخصص و کارآمد با محوریت استاندار کرمان برای پیگیری امور و رقم خوردن اتفاقات مثبت برای مردم استان فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه مجلس وظیفه ریل‌گذاری دارد، اظهار کرد: از دو سال پیش، نخستین خواسته و دغدغه مردم در حوزه ریل‌گذاری این بوده است که قطار پنج‌ستاره کرمان به تهران چه زمانی راه‌اندازی می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت حمل بار استان کرمان گفت: درآمد حاصل از حمل بار در استان کرمان بیش از ۱۰ تا ۱۵ استان کشور است.

وی خواستار توجه بیشتر به ظرفیت ریلی سیرجان و مدیریت راه‌آهن این منطقه در چارچوب ظرفیت‌های استان کرمان شد.

حسن‌پور، همچنین با اشاره به وضعیت گردشگری استان اظهار کرد: وضعیت گردشگری استان کرمان مناسب نیست.

سهم پایین کرمان در جابه‌جایی مسافر از طریق راه‌آهن

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان گفت: بیشترین معادن کشور را در کرمان داریم، اما با کمترین امکانات حمل‌ونقلی مواجه هستیم.

احمد انارکی محمدی، با اشاره به نقش حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کالا اظهار کرد: سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون تن کالا از مسیر خلیج فارس و دریای عمان وارد کشور می‌شود و با توجه به سهم حدود ۱۱ درصدی راه‌آهن در حمل کالا، پیگیری برای افزایش این سهم و رفع مشکلات حمل‌ونقل ریلی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به سهم پایین کرمان در جابه‌جایی مسافر از طریق راه‌آهن گفت: با وجود این همه ظرفیت و پهناوری استان، کرمان یکی از کمترین سهم‌ها را در کشور از حمل‌ونقل ریلی و قطار دارد و ریل‌گذاری را یکی از الزامات توسعه استان کرمان می باشد.

گفتنی است قطار پنج‌ستاره کرمان ـ مشهد با ظرفیت ۳۴۰ نفر، هر شش روز یک‌بار در مسیر کرمان ـ مشهد و بالعکس اعزام می‌شود و شامل دو نوع واگن است که دو واگن نوین چهارستاره پلاس و هفت واگن زمرد پنج‌ستاره را شامل می‌شود.