چوپانهای دروغگویی که سکه تقلبی می فروشند/ این کلاه گشاد همچنان طالب دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز از آخرین اخبار مربوط به کشف سکه های تقلبی مدتی نگذشته است که بازهم خبر روی خبر می آید و کلاهبرداری روی کلاهبرداری؛ گویا کلاه گشاد سکه های تقلبی همچنان طالب دارد و قرار نیست سیر این کلاهبرداری ها تمام شود.

هر چند که به گفته مسئولان روند کلاهبرداریهای مرتبط با سکه های تقلبی کاهش یافته است ولی هنوز کم نیستند افرادی که به هوای گنج راهی محل قرار با چوپانهای دروغگویی می شوند که برای مالشان کیسه دوخته اند.

ماجرای این کلاهبرداری با ارسال یک پیامک آغاز می شود، پیامک هایی که خبر از یافتن کوزه ای از سکه های طلا توسط یک چوپان کم سواد می دهد و دست بر قضا مالباختگان به عنوان خوش شانس ترین آدمی که این پیامک به او ارسال شده انتخاب می شوند.

مطابق اظهار نظر مسئولان انتظامی استان افراد کلاهبردار اکثرا خود را به جای یک چوپان بی سواد جا می زنند و با برقراری ارتباط تلفنی با قربانیان و نشان دادن خود به عنوان یک فرد ساده عشایری چنین وانمود می کنند که من چوپانی می کنم و تعدادی سکه قدیمی و عتیقه پیدا کرده و با قرآن استخاره کرده ام و شماره شما را گرفته ام و با قسم خوردن نظر طرف مقابل را جلب می کنند و سپس با ترفندهای خاصی پس از دریافت پول، مشتری را به یک نقطه خلوت کشانده و با زیرکی تعدادی سکه تقلبی شبیه سکه اصلی تحویل آنها می دهند و سریع از محل متواری می شوند.

اما این روند بارها تکرار شده و بارها مسئولان امر در این زمینه هشدار داده اند اما چرا همچنان برخی در دام این کلاهبرداران می افتد سوالیست که به نظر می رسد پاسخ آن نیازمند کمی تامل باشد.

در آخرین مورد از کلاهبرداری سکه های تقلبی این بار کلاهبرداران در ازای این سکه های بی ارزش 146 میلیون تومان کلاهبرداری کرده اند.

فرماندهی انتظامی استان لرستان در این رابطه به مهر می گوید: با مراجعه یک شهروند و اعلام اینکه در مقابل خرید سکه های تقلبی 146 میلیون تومان از وی کلاهبرداری شده است موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی لرستان قرار گرفت.

سردار محمد قنبری بیان داشت: با اقدامات فنی و تحقیقات پلیسی به عمل آمده شخصی به هویت معلوم که در ترویج سکه های تقلبی و کلاهبرداری فعالیت دارد به صورت غیرمحسوس تحت کنترل قرار گرفته و با هماهنگی مقام قضایی در شهرستان الیگودرز دستگیر شد.

وی عنوان کرد: با استعلام از پلیس آگاهی استانهای همجوار مشخص شد که این فرد ساکن شهرستان اراک با ترفند کلاهبرداری از طریق پیامک مالباخته را به شهرستان گچساران محل سکونت قبلی متهم کشانده و با ارائه سکه های تقلبی از وی مبلغ 146 میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

فرماندهی انتظامی استان لرستان عنوان کرد: این فرد با ارسال این پیامک که فردی چوپان است و تعدادی عتیقه پیدا کرده و از طریق استخاره با مالباخته تماس گرفته این فرد را به محل قرار کشانده است.

سردار قنبری یادآور شد: در حال حاضر متهم یاد شده با اعتراف به جرم خود با قرار صادره روانه زندان شده است.

وی به هشدار نسبت به مردم در مواجهه با این گونه پیشنهادات به شهروندان هشدار داد که در انجام معاملاتی که وانمود می شود سود زیادی خارج از حد معمول عاید شما می شود تامل و خودداری کنید زیرا چنین معاملاتی از موارد بارز کلاهبرداری هستند.

فرماندهی انتظامی استان لرستان همچنین از مردم خواست در صورت وصول پیامک در خصوص دارا بودن و فروش اشیاء عتیقه مراتب را در سریع ترین زمان به پلیس 110 اعلام کنند.