منتقدان بازی مريل استريپ و جوليا رابرتز را تحسین کردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از د رپ، فیلم "آگوست: اوسيج كانتي" با بازي مريل استريپ و جوليا رابرتز و شماری از دیگر بازیگران مطرح سینما به زودی اکران می‌شود و پیش‌نمایش‌های آن توجه منتقدان را به خود جلب کرده و این دو بازیگر را شایسته یک نامزدی دیگر برای اسکار می‌دانند.

اين فيلم که اقتباسي از نمايشنامه تريسي لتس است، بر مبنای اثری ساخته می‌شود که موفق شد در سال 2008 جايزه‌ معتبر پوليتزر را دريافت كند. اين نمايش در قالب یک اثر موفق در لندن و شيكاگو روي صحنه رفت و موفق به کسب جایزه تونی شد.

"آگوست: اوسیج کانتی" شبیه آثار تنسی ویلیامز، بت هنی و رابرت هارلینگ است که نویسنده اعضای یک خانواده را با هم زیر یک سقف گرد می‌آورد تا به تهمت‌های متقابلی که به یکدیگر می‌زنند و همه سوء تفاهم‌ها بپردازد.

جان ولز کارگردانی این فیلم را برعهده داشته و فیلمنامه فیلم را نیز تریسی لتس نوشته است.

این فیلم داستان سه خواهر وستون را نقل می‌کند که به خانه قدیمی‌شان در اوکلاهما بازمی‌گردند تا در ماجرای ناپدید شدن و به دنبال آن مرگ پدر خانواده یعنی بوریل که نقش او را سم شپرد بازی می کند، سهیم شوند.

از این سه خواهر "ایوی" که نقش او را جولیان نیکلسون بازی می‌کند در خانه مانده و مادر غیرقابل تحملشان را تنها نگذاشته است. "کارن" جنگجو با بازی جولیت لویس به فلوریدا رفته و اکنون با استیو (با بازی درموت مولرونی) نامزد است. "باربارا" (جولیا رابرتز) که با مرد روشنفکری به نام بیل(با بازی ایوان مک گرگور) ازدواجی ناموفق داشته و اکنون رابطه خوبی هم با دخترش ندارد اکنون یاد مادر پیر عزیزش کرده است.

در مراسم پس از خاکسپاری است که عقده ها باز می شود و گناهانی که در گذشته و حال اتفاق افتاده به رخ کشیده می شوند. بازی رابرتز و استریپ در این فیلم آنقدر قوی است که انتظار می رود حداقل یک نامزدی دیگر اسکار را برای آنها به همراه داشته باشد.

این فیلم 130 دقیقه ای که در ژانر کمدی درام جای می گیرد، از 25 دسامبر راهی پرده های سینما می شود.

مریل استریپ اکنون در لندن در حال بازی در برابر دوربین راب مارشال در فیلم "در میان جنگل" است.