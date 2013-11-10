علیرضا محمودی ایرانمهر، نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار آثارش در انگلستان و فرانسه گفت: بعد از 10 سال دوندگی و تلاش سخت در زمینه ارائه داستان به شکل نرمال و معمول آن، به نتیجه رسیدم و احساس میکنم که این تلاشها کم کم دارند ثمر خود را نشان میدهند. حاصل شکست خوردنها و تحمل کردنها در 10 سال اخیر، این شد که 2 کتابم تقریبا همزمان و با فاصله زمانی کم، خارج از ایران به چاپ رسیدند.
وی افزود: اما نکته اینجاست که انتشار این آثار و همچنین خودشان، آبرومند هستند. یعنی فضای داستانهایی که خارج از ایران به چاپ رساندهام، سیاسی نیست و فضای آنها هم آنگونه نیست که خودشان را به عنوان جهان سومی مطرح کنند و شرح آوارگی و فقر مردم اینجا باشند تا موجب خوشایند عدهای آنطرف مرزها قرار بگیرند؛ بلکه به عنوان آثار یک نویسنده معمولی که داستان مدرن مینویسد، با همکاری دو ناشر خوب چاپ شدند.
این نویسنده در ادامه گفت: هر دو کتابی که از من منتشر شده، با عنوان «ابر صورتی» یکی در لندن و دیگری در پاریس چاپ شدهاند. کتاب چاپ شده در فرانسه، چند ماه پیش توسط انتشارات لوب در پاریس وارد بازار نشر شد. کتاب دیگر هم توسط انتشارات candle & fag (شمع و مه) چند روز پیش در لندن منتشر شد. البته هیچ کدام از این دو کتاب، ارتباطی به هم ندارند و داستانهایشان با یکدیگر متفاوت است، اما در هر دو، داستان «ابر صورتی» درج شده است ولی هرکدام دارای 9 داستان هستند که هنوز در ایران به چاپ نرسیدهاند.
محمودی ایرانمهر گفت: همانطور که اشاره کردم، این اتفاق نتیجه 10 سال تلاش و کوشش و انتشار داستانهایم در مجلات مختلف خارجی است. البته کار چاپ داستانها هم، چندان راحت نبود. به عنوان مثال برای چاپ کتاب در لندن، پیدا کردن ویراستار، اعمال اصلاحات و ویرایش و تقبل هزینههای این کار 2 سال طول کشید.
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