به گزارش خبرنگار مهر، صبایی ها که دیدارهای دور رفت فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را با جایگاه نازل دوازدهم به پایان رسانده اند، برای برپایی این اردو روز جمعه بیست و چهارم آبان ماه راهی کیش می شوند و تمرینات خود را با حضور تمام بازیکنان در این جزیره برگزار می کنند.



بر اساس برنامه ریزی انجام شده با توجه به مدت زمانی که بازی های لیگ برتر فوتبال تعطیل است، این اردو به مدت شش روز در منطقه‌ای ‌خوش آب و هوا در جزیره کیش تشکیل می‌شود و بازیکنان تیم فوتبال صبای قم زیر نظر کادر فنی تیم به تمرینات خود برای حضور در ادامه لیگ برتر می‌پردازند.



این در شرایطی است که بعد از انجام آخرین بازی هفته پانزدهم و پایانی دور برگشت لیگ برتر، به مدت حدود سه هفته مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تعطیل است و تیم ها علاوه بر تمرینات آماده سازی، در بازار نقل و انتقالات نیز به دنبال مهره های مورد نظر خود هستند.



صبایی ها نیز در این مدت می‌خواهند برنامه‌ریزی منسجمی برای خارج شدن از وضعیت اخیر که به پنج هفته ناکامی آنها در کسب پیروزی برابر حریفان انجامیده، با موافقت مدیریت باشگاه صبا، این تیم برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی جزیره کیش می‌شود و تمرینات آماده‌سازی خود را برگزار می‌کند.



اردوی آماده‌سازی دوازدهمین تیم از بین 16 تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال یعنی صبای قم در جزیره کیش تا روز سی ام آبان ماه ادامه می‌یابد و ‌بازیکنان این تیم در دو نوبت صبح و عصر به مرور برنامه‌های تاکتیکی و رفع نقاط ضعف تیم می‌پردازند.

عملکرد صبای قم در دیدارهای پنج هفته اخیر لیگ برتر فوتبال کشور شرایط نامطلوبی را برای این تیم در فصل جاری لیگ برتر رقم زده و صبایی ها برای خارج شدن از وضعیت اخیر قصد دارند در نقل و انتقالات بازیکنان مورد نظر خود را جذب کرده و با تکیه بر انگیزه بازیکنان جوان و با تجربه خود در نیم فصل دوم لیگ ‌سیزدهم برابر حریفان خود تیمی موفق باشد.



البته برنامه بازی‌های چهار هفته از دور برگشت مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر نیز مشخص شده است و بر اساس این برنامه، تیم فوتبال صبای قم در هفته شانزدهم، روز هشتم آذر ماه در شهر انزلی میهمان تیم فوتبال ملوان بندر انزلی خواهد بود.



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