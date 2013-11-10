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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۱۱

یک شاعر جوان با «دوچرخه» وارد کتابفروشی‌ها شد

یک شاعر جوان با «دوچرخه» وارد کتابفروشی‌ها شد

مجموعه شعر «دوچرخه» سروده باران حجتی توسط انتشارات بوتیمار منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دوچرخه» مجموعه شعری سروده باران حجتی است که به عنوان پنجمین عنوان دومین سری مجموعه «شعر معاصر» انتشارات بوتیمار به چاپ می‌رسد.

اشعار این کتاب که همگی در قالب شعر سپید جا دارند، نام و عنوان خاصی ندارند و با شماره مشخص می‌شوند. به این ترتیب «دوچرخه» شامل اشعاری از «شعر شماره یک» تا «شعر شماره پنجاه و چهار» است.

شانزدهمین شعر این کتاب را می‌خوانیم:

با تو جمعیت می‌شوم

از بازار مسگرها

تا مجمعه ی هل و نعناع و زعفران و

تاس پُر باران

یک در میان می‌شود آجر

دو در میان

سه در میان

و همه جا می‌مانند

از سکوتِ پیچ کوچه و

لوکوموتیوی

که راننده‌اش را می‌گذارد و

دنبالِ دنباله‌اش می‌رود

این کتاب با 61 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت4 هزار و 200 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 2172950

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