به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه 20 آبان همزمان با ایام سوگواری سالار شهیدان به نمایش فیلم مستند "تمرین آخر؛ تعزیه حر دلاور" ساخته ناصر تقوایی اختصاص دارد.

نشست نقد و بررسی این فیلم نیز با حضور همایون امامی پژوهشگر و مستندساز، حاتم عسگری ردیف‌دان و پژوهشگر موسیقی، محمدحسین ناصربخت پژوهشگر و مشاور فیلم و ناصر تقوایی کارگردان برگزار می‌شود.

"تمرین آخر؛ تعزیه حر دلاور" مستندی است از تمرین تعزیه حر دلاور که متن آن در اوایل حکومت قاجار توسط میرعزای کاشانی نوشته شده است. تقوایی در این مستند توانسته ترکیبی از جنبه‌های مختلف تعزیه، موسیقی، آواز، روایت و بازیگری خاص تعزیه را عرضه کند.

مستند " تمرین آخر؛ تعزیه حر دلاور" ساعت 17 دوشنبه 20 آبان در تالار استاد ناصری خانه هنرمندان ایران برای اعضای سینماتک به نمایش در می‌آید.