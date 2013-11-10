به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره شب‌های داستان از 26 آبان تا 2 آذر 92 (هم‌زمان با هفته کتاب) هر روز ساعت 18 در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود و طی آن هر روز چهار یا پنج نویسنده و مترجم به داستان‌خوانی می‌پردازند.

به فهرستی که پیشتر اعلام شده بود، نام صادق کرمیار هم افزوده شده و او نیز به جمع نویسندگان حاضر در این شب‌ها پیوسته است.

تاریخ حضور نویسندگان در شب‌های داستان به این ترتیب است:

یکشنبه 26 آبان: ابراهیم حسن‌بیگی، مصطفی جمشیدی، صادق کرمیار، هادی خورشاهیان و فیروز زنوزی جلالی

دوشنبه 27 آبان: جواد جزینی، شیوا مقانلو، علیرضا سیف‌الدینی، مرجان شیرمحمدی و علی سلیمی

سه‌شنبه 28 آبان: کاوه میرعباسی، حامد حبیبی، رضیه انصاری و علی چنگیزی

چهارشنبه 29 آبان: حسن بنی‌عامری، محمود حسینی‌زاد، رضا جولایی، محمدحسن شهسواری و سینا دادخواه

پنجشنبه 30 آبان: رضا رضایی، محمد کشاورز، آیدا مرادی آهنی و علی شروقی

جمعه 1 آذر: هوشنگ مرادی کرمانی، شهرام اقبال‌زاده، محمدرضا صفدری و مهشید نونهالی

شنبه 2 آذر: محمد حسینی، محمد محمدعلی (نمایش فیلم داستان‌خوانی)، فرشته احمدی، محسن حکیم‌معانی

همچنین قرار است از میان داستان‌های کوتاهی که به نشانی shabhayedastan@gmail.com ارسال شود، آثاری انتخاب و توسط نویسندگان‌شان خوانده شود.