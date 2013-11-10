  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱

برنامه هفت شب داستان‌خوانی در برج میلاد اعلام شد

برنامه هفت شب داستان‌خوانی در برج میلاد اعلام شد

برنامه حضور نویسندگان و مترجمان در دومین دوره شب‌های داستان برج میلاد تهران که از 26 آبان آغاز می‌شود، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره شب‌های داستان از 26 آبان تا 2 آذر 92 (هم‌زمان با هفته کتاب) هر روز ساعت 18 در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود و طی آن هر روز چهار یا پنج نویسنده و مترجم به داستان‌خوانی می‌پردازند.

به فهرستی که پیشتر اعلام شده بود، نام صادق کرمیار هم افزوده شده و او نیز به جمع نویسندگان حاضر در این شب‌ها پیوسته است.

تاریخ حضور نویسندگان در شب‌های داستان به این ترتیب است:

یکشنبه 26 آبان: ابراهیم حسن‌بیگی، مصطفی جمشیدی، صادق کرمیار، هادی خورشاهیان و فیروز زنوزی جلالی

دوشنبه 27 آبان: جواد جزینی، شیوا مقانلو، علیرضا سیف‌الدینی، مرجان شیرمحمدی و علی سلیمی

سه‌شنبه 28 آبان: کاوه میرعباسی، حامد حبیبی، رضیه انصاری و علی چنگیزی

چهارشنبه 29 آبان: حسن بنی‌عامری، محمود حسینی‌زاد، رضا جولایی، محمدحسن شهسواری و سینا دادخواه

پنجشنبه 30 آبان: رضا رضایی، محمد کشاورز، آیدا مرادی آهنی و علی شروقی

جمعه 1 آذر: هوشنگ مرادی کرمانی، شهرام اقبال‌زاده، محمدرضا صفدری و مهشید نونهالی

شنبه 2 آذر: محمد حسینی، محمد محمدعلی (نمایش فیلم داستان‌خوانی)، فرشته احمدی، محسن حکیم‌معانی

همچنین قرار است از میان داستان‌های کوتاهی که به نشانی shabhayedastan@gmail.com ارسال شود، آثاری انتخاب و توسط نویسندگان‌شان خوانده شود.

کد مطلب 2173128

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها